Новий законопроєкт щодо НАБУ і САП — Зеленський погодив текст документа
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий законопроєкт щодо НАБУ і САП — Зеленський погодив текст документа

Володимир Зеленський
Зеленський

У законопроєкті йдеться про незалежність цих антикорупційних структур, без російських зв’язків.

Головні тези:

  • Новий законопроєкт підтримує незалежність НАБУ і САП від будь-якого російського впливу.
  • Текст законопроєкту гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні.

Зеленський погодив новий законопроєкт щодо НАБУ і САП

Погоджено і сьогодні буде внесено до Верховної Ради України законопроєкт щодо роботи НАБУ і САП, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

При цьому зазначає, що текст є збалансованим.

Найголовніше — реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України.

Він наголошує на вважливості зберігання єдності, незалежності.

Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною.

На даний час тексту законопроєкту немає для ознайомлення.

До слова, група народних депутатів зареєструвала на сайті Верховної Ради свій законопроєкт 13531 про скасування ліквідації НАБУ та САП. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада проголосувала за закон, який викликав акції протесту в Києві та ряді міст. Йдеться про законопроєкт № 12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Протестувальники закликали Зеленського не підписувати його. Зазначалося, що ухвалений закон позбавляє самостійності НАБУ та САП при розслідуванні корупції. Зеленський в день ухвалення закону його підписав.

Після критики рішення з боку європейських партнерів розпочалася робота над новим законопроєктом, який має виправити ситуацію.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В ЄС жорстко розкритикували зміни в законодавстві України щодо НАБУ і САП
ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Забезпечить силу системі правопорядку". Зеленський обіцяє новий потужний законопроєкт
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Клименко заявив про відсутність порушень на протестах проти закону щодо НАБУ
Тернопіль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?