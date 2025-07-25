Рада назвала день розгляду нового законопроєкту щодо НАБУ і САП

Рада буде голосувати 31 липня

Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року. Руслан Стефанчук Спікер Верховної Ради України

За словами Стефанчука, у межах розгляду цього законопроєкту він запропонує ухвалити його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Також спікер ВРУ, наголосив, що парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи, однак поки не розкрив, про що саме йдеться.

Нагадаємо, 24 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що погодив та вніс до Верховної Ради України новий законопроєкт щодо роботи НАБУ і САП.