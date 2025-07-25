Рада назвала день розгляду нового законопроєкту щодо НАБУ і САП
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада назвала день розгляду нового законопроєкту щодо НАБУ і САП

Стефанчук
Джерело:  Руслан Стефанчук

Парламент України вирішив провести 31 липня засідання для розгляду законопроєкту 13533, яким глава держави Володимир Зеленський обіцяє забезпечити антикорупційним органам України незалежність.

Головні тези:

  • Руслан Стефанчук пропонує ухвалити законопроєкт одразу за основу та в цілому та подати його президенту на невідкладне підписання.
  • Текст нового законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП.

Рада буде голосувати 31 липня

Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Спікер Верховної Ради України

За словами Стефанчука, у межах розгляду цього законопроєкту він запропонує ухвалити його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Також спікер ВРУ, наголосив, що парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи, однак поки не розкрив, про що саме йдеться.

Нагадаємо, 24 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що погодив та вніс до Верховної Ради України новий законопроєкт щодо роботи НАБУ і САП.

Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт — те, що обіцяв, — для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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