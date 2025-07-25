Рада назвала день розгляду нового законопроєкту щодо НАБУ і САП

Парламент України вирішив провести 31 липня засідання для розгляду законопроєкту 13533, яким глава держави Володимир Зеленський обіцяє забезпечити антикорупційним органам України незалежність.
Головні тези:
- Руслан Стефанчук пропонує ухвалити законопроєкт одразу за основу та в цілому та подати його президенту на невідкладне підписання.
- Текст нового законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП.
Рада буде голосувати 31 липня
За словами Стефанчука, у межах розгляду цього законопроєкту він запропонує ухвалити його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.
Також спікер ВРУ, наголосив, що парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи, однак поки не розкрив, про що саме йдеться.
Нагадаємо, 24 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що погодив та вніс до Верховної Ради України новий законопроєкт щодо роботи НАБУ і САП.
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