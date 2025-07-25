"Це найгірше". Як Польща просила Зеленського відреагувати на протести українців
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це найгірше". Як Польща просила Зеленського відреагувати на протести українців

Сікорський
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Джерело:  Polsat News

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський відверто зізнався, що українського лідера Володимира Зеленського застерегли від згортання зусиль по боротьбі з корупцією на тлі гучного скандалу навколо обмеження незалежності САП і НАБУ. Варшава закликала не ігнорувати вимоги українців.

Головні тези:

  • Глава МЗС Польщі нагадав про важливість боротьби за майбутнє в ЄС.
  • Зеленський не зміг проігнорувати вимоги народу та союзників.

Польща стала на бік українського народу

За словами глави МЗС Польщі, його країна та інші союзники Києва не могли ігнорувати той факт, що українці відважно борються за своє майбутнє в ЄС.

Саме тому на тлі останніх подій офіційна Варшава закликала Володимира Зеленського та владу України у жодному разі не відмовлятись від боротьби з корупцією.

Ми передали президенту Зеленському, що це найгірше, що він може зараз зробити, — відмовитися від боротьби з корупцією. Українці борються за чесну, європейську державу.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Попри це, шеф польської дипломатії не уточнив, хто та коли передав це попередження та як саме на нього відреагував президент України.

Однак уже 24 липня офіційно стало відомо, що Зеленський вніс до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ і САП.

Це відбулось після масових акцій протесту, які сколихнули українські міста.

Голосування за новий законопроєкт відбудеться уже 31 липня.

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