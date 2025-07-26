Трамп проведет тайные переговоры касательно Украины — что известно
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп проведет тайные переговоры касательно Украины — что известно

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Как удалось узнать изданию The Guardian, вскоре американский лидер Дональд Трамп планирует провести переговоры с премьером Британии Киром Стармером и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Ключевая тема – сценарии завершения войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп настроен искать реальные пути, чтобы остановить Россию.
  • Команда президента США все чаще обращается к Китаю по этому поводу.

Что задумал Трамп

Согласно данным журналистов, тайные переговоры состоятся во время пятидневного визита президента США в Шотландию.

Прекращение войны России против Украины — это ключевой вопрос Дональда Трампа в переговорах с Европейским союзом и Великобританией.

Также указано, что встреча должна состояться 27 июля: соберутся Стармер, Трамп и фон Дер Ляен.

Что важно понимать, недавно Штаты потребовали от Китая немедленно прекратить разжигать агрессию России в Украине.

США на заседании ООН призвали все страны, в частности назвав Китай, прекратить экспорт на Россию товаров двойного использования, которые, по словам Вашингтона, способствуют созданию военной промышленной базы России и позволяют ее беспилотники и ракетные атаки на Украину.

Кроме того, с жестким заявлением по этому поводу выступила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН.

Если РФ не согласится в течение этого срока (50 дней от 14 июля — ред.) прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры, — заявила американская дипломатка.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обещает ВСУ лучшую военную технику в мире
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал договор с США на десятки миллиардов долларов
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США публично пригрозили России и раскритиковали Китай
США напомнил России, что время истекает

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?