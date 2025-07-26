Трамп проведет тайные переговоры касательно Украины — что известно

Как удалось узнать изданию The Guardian, вскоре американский лидер Дональд Трамп планирует провести переговоры с премьером Британии Киром Стармером и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Ключевая тема – сценарии завершения войны России против Украины.

Что задумал Трамп

Согласно данным журналистов, тайные переговоры состоятся во время пятидневного визита президента США в Шотландию.

Прекращение войны России против Украины — это ключевой вопрос Дональда Трампа в переговорах с Европейским союзом и Великобританией.

Также указано, что встреча должна состояться 27 июля: соберутся Стармер, Трамп и фон Дер Ляен.

Что важно понимать, недавно Штаты потребовали от Китая немедленно прекратить разжигать агрессию России в Украине.

США на заседании ООН призвали все страны, в частности назвав Китай, прекратить экспорт на Россию товаров двойного использования, которые, по словам Вашингтона, способствуют созданию военной промышленной базы России и позволяют ее беспилотники и ракетные атаки на Украину. Поделиться

Кроме того, с жестким заявлением по этому поводу выступила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН.