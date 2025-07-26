Готов ли Трамп ввести мощные санкции против России — прогноз экспертов

По мнению экспертов Reuters, крайне маловероятно, что американский лидер Дональд Трамп введет 100-процентные пошлины против стран, покупающих российскую нефть. Дело в том, что ранее президент США очень редко реализовывал свои обещания и угрозы.

Чего дальше ждать от Трампа

Как отмечают специалисты, введение 100-процентных пошлин против союзников Кремля может усилить инфляционное давление.

Они также обращают внимание на то, что американский лидер уже угрожал аналогичными мерами против стран, покупающих нефть у Венесуэлы, однако не ввел их.

С заявлением по этому поводу выступил директор по геополитическим рискам в консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра.

Мы считаем, что вторичные пошлины могут оказаться слишком грубым инструментом в отношении России, — объяснил он. Поделиться

Кроме того, указано, что введение 100-процентных пошлин на российскую нефть может привести к тому, что с рынка будет изъято более 4,5 млн баррелей в день.

Также Штаты рискуют разорвать торговые связи с другими странами и вызвать резкий скачок цен на нефть, что может стать мощным ударом по мировой экономике.

Введение 100-процентных пошлин против покупателей российской нефти может сократить глобальное предложение и повысить цены, — заявил старший научный сотрудник и руководитель программы по энергетике и геополитике в Центре стратегических и международных исследований Клей Сигл. Поделиться

Иностранные аналитики и трейдеры не верят в то, что Трамп решится на этот шаг.