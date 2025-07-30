Зеленский ударил санкциями по "теневому флоту" России

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о введении санкций против судов, транспортирующих, в частности, российскую нефть и нефтепродукты.

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В новом законе речь идет о введении санкций против морских и воздушных судов, транспортирующих нефть и нефтепродукты, а также перевозящих оружие и военных.

Кроме того, указано, что документ вносит изменения в Закон Украины "О санкциях" относительно применения санкций к судам и воздушным судам, деятельность которых создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Таким образом, Владимир Зеленский приказал Службе безопасности Украины и разведке оперативно устанавливать факты использования таких судов.

Также указано, что в Государственный реестр санкций должны вноситься данные обо всех субъектах, а также судах и воздушных судах, в отношении которых применены санкции.

Кстати, недавно стало известно, что украинские власти ввели санкции против китайских компаний, чьи компоненты нашли в "шахедах".

Под новый мощный удар попали "Чайная Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко"., "Сучжоу Экод Пресиж Меньюфекчуринг Ко.", "Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.", "Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текно" И "Нинбо Блин Мешинери Ко."