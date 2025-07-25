Сергей готов будет поддержать антироссийские санкции Евросоюза, если ее членство в блоке будет на горизонте. С таким заявлением выступил сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович.

Сербия может изменить позицию касательно антироссийских санкций

По заверению сербского министра, власти его страны, мол, не поддерживают санкции ЕС против России, поскольку они "совсем не затрагивают Россию, но сербскую экономику — в значительной степени".

Еще одна причина заключается в том, что Сербия не является членом блока и не имеет доступа к системе безопасности, обеспечивающей членство в Союзе.

На этом фоне Старович провел аналогию с пандемией, после которой Хорватия получила 22 миллиарда евро из фонда ЕС на восстановление, а Сербия — "почти ничего". Что важно понимать, речь идет о 165 миллионах евро.

Тем не менее, официальный Белград настроен полностью поддержать санкции ЕС, "если членство в ЕС будет на горизонте", то есть за несколько месяцев до даты вступления.

Неманья Старович также призвал международное сообщество не игнорировать тот факт, что Сербия "с первого дня четко и недвусмысленно осудила" полномасштабное российское вторжение в Украину.