Сербия помогает элите России получать легкий доступ в ЕС — как именно

Новое расследование показало, что сербские власти выдавали большое количество паспортов российским элитам, связанным с Кремлем, с начала войны в Украине.

Сербия массово предоставляет свое гражданство богатым россиянам

Ссылаясь на правительственные данные, Important Stories сообщает, что с начала 2022 года по апрель 2025 года Сербия предоставила гражданство более 330 людям, обосновывая это тем, что они "в интересах республики", сообщает Schengen.News.

Из тех, кому было предоставлено гражданство в этот период, 204 являются гражданами России. Однако внимание привлекло то, что многие получатели имеют тесные связи с российскими спецслужбами, государственными корпорациями, олигархами и являются союзниками Путина. Поделиться

Отмечается, что у ЕС есть соглашение о либерализации визового режима с Сербией. Это означает, что сербские паспорта предлагают безвизовый доступ к блоку, что делает их очень привлекательными для россиян, в частности, для элиты, бизнесменов и лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Учитывая профили бенефициаров, высказываются опасения, что связанные с Кремлем лица используют сербские паспорта как новый бекдор для въезда в ЕС и потенциально подвергают риску безопасность блока.

Согласно данным, предоставленным в расследовании, ни один из россиян, получивших сербский паспорт в течение вышеупомянутого периода, не входит в санкционные списки ЕС:

Это означает, что, несмотря на их связи с Кремлем, они получают неограниченный доступ в Шенгенскую зону по сербскому паспорту. Поделиться

Среди россиян, которым было предоставлено сербское гражданство, 11 являются действующими или бывшими руководителями подпадающих под санкции российских оборонных компаний. Сообщается, что один получатель был главным телохранителем Владимира Путина и служил в подразделении ФСБ.

Девять бенефициаров являются действующими или бывшими руководителями подпадающих под санкции банков. В список лиц, получивших сербское гражданство, также вошли спортивные деятели и чиновники, а также российские специалисты в области информационных технологий и другие.

Важно, что Комиссия ЕС выразила обеспокоенность по поводу предоставления Сербией гражданства россиянам еще в 2023 году и уже предупредила страну о необходимости принятия соответствующих мер.

Обеспокоенный потенциальными рисками безопасности в блоке, представитель Комиссии ЕС заявил, что Сербии следует согласовать свою визовую политику и не предоставлять гражданство гражданам России по ускоренной процедуре.

Кроме того, Еврокомиссия пригрозила Сербии приостановкой безвизового режима, если предоставление гражданства по инвестиционным схемам будут считать представляющим повышенный риск для общественной и внутренней безопасности государств-членов ЕС.