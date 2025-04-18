Сербия помогает элите России получать легкий доступ в ЕС — как именно

Новое расследование показало, что сербские власти выдавали большое количество паспортов российским элитам, связанным с Кремлем, с начала войны в Украине.
Главные тезисы
- Сербия выдает паспорта российским элитам, связанным с Кремлем, обеспечивая им безвизовый доступ в ЕС через соглашение о либерализации визового режима.
- Европейская Комиссия выразила обеспокоенность этим явлением из-за потенциальных рисков безопасности, связанных с тесными связями получателей сербского гражданства с российскими спецслужбами и олигархами.
- Сербия предоставила гражданство более 330 людям с начала 2022 года, привлекая внимание к тому, что многие из них имеют связи с российским военно-промышленным комплексом и Путиным.
Сербия массово предоставляет свое гражданство богатым россиянам
Ссылаясь на правительственные данные, Important Stories сообщает, что с начала 2022 года по апрель 2025 года Сербия предоставила гражданство более 330 людям, обосновывая это тем, что они "в интересах республики", сообщает Schengen.News.
Отмечается, что у ЕС есть соглашение о либерализации визового режима с Сербией. Это означает, что сербские паспорта предлагают безвизовый доступ к блоку, что делает их очень привлекательными для россиян, в частности, для элиты, бизнесменов и лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
Учитывая профили бенефициаров, высказываются опасения, что связанные с Кремлем лица используют сербские паспорта как новый бекдор для въезда в ЕС и потенциально подвергают риску безопасность блока.
Согласно данным, предоставленным в расследовании, ни один из россиян, получивших сербский паспорт в течение вышеупомянутого периода, не входит в санкционные списки ЕС:
Среди россиян, которым было предоставлено сербское гражданство, 11 являются действующими или бывшими руководителями подпадающих под санкции российских оборонных компаний. Сообщается, что один получатель был главным телохранителем Владимира Путина и служил в подразделении ФСБ.
Девять бенефициаров являются действующими или бывшими руководителями подпадающих под санкции банков. В список лиц, получивших сербское гражданство, также вошли спортивные деятели и чиновники, а также российские специалисты в области информационных технологий и другие.
Важно, что Комиссия ЕС выразила обеспокоенность по поводу предоставления Сербией гражданства россиянам еще в 2023 году и уже предупредила страну о необходимости принятия соответствующих мер.
Обеспокоенный потенциальными рисками безопасности в блоке, представитель Комиссии ЕС заявил, что Сербии следует согласовать свою визовую политику и не предоставлять гражданство гражданам России по ускоренной процедуре.
Кроме того, Еврокомиссия пригрозила Сербии приостановкой безвизового режима, если предоставление гражданства по инвестиционным схемам будут считать представляющим повышенный риск для общественной и внутренней безопасности государств-членов ЕС.
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