Сербія допомагає еліті Росії отримувати легкий доступ в ЄС — як саме

Нове розслідування показало, що сербська влада видавала велику кількість паспортів російським елітам, пов'язаним із Кремлем, від початку війни в Україні.

Сербія масово надає своє громадянство багатим росіянам

Посилаючись на урядові дані, Important Stories повідомляє, що з початку 2022 року по квітень 2025 року Сербія надала громадянство більш ніж 330 людям, обґрунтовуючи це тим, що вони "в інтересах республіки", повідомляє Schengen.News.

З тих, кому було надано громадянство в цей період, 204 є громадянами Росії. Однак увагу привернуло те, що багато хто з одержувачів мають тісні зв'язки з російськими спецслужбами, державними корпораціями, олігархами і є союзниками Путіна. Поширити

Зазначається, що у ЄС є угода про лібералізацію візового режиму із Сербією. Це означає, що сербські паспорти пропонують безвізовий доступ до блоку, що робить їх дуже привабливими для росіян, зокрема для еліти, бізнесменів та осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

Зважаючи на профілі бенефіціарів, наразі висловлюються побоювання, що пов'язані з Кремлем особи використовують сербські паспорти як новий бекдор для в'їзду в ЄС і потенційно піддають ризику безпеку блоку.

Згідно з даними, наданими в розслідуванні, жоден із росіян, які отримали сербський паспорт протягом вищезгаданого періоду, не входить до санкційних списків ЄС:

Це означає, що, попри їхні зв'язки з Кремлем, вони отримують необмежений доступ до Шенгенської зони за сербським паспортом. Поширити

Серед росіян, яким було надано сербське громадянство, 11 є чинними або колишніми керівниками російських оборонних компаній, що підпадають під санкції. Повідомляється, що один одержувач був головним охоронцем Володимира Путіна і служив у підрозділі ФСБ.

Дев'ять бенефіціарів є чинними або колишніми керівниками банків, що підпадають під санкції. До списку осіб, які отримали сербське громадянство, також увійшли спортивні діячі та чиновники, а також російські фахівці в галузі інформаційних технологій та інші.

Важливо, що Комісія ЄС висловила занепокоєння з приводу надання Сербією громадянства росіянам ще 2023 року і вже попередила країну про необхідність вжиття відповідних заходів.

Занепокоєний потенційними ризиками безпеки в блоці, представник Комісії ЄС заявив, що Сербії слід узгодити свою візову політику і не надавати громадянство громадянам Росії за прискореною процедурою.

Крім того, Єврокомісія пригрозила Сербії призупиненням безвізового режиму, якщо надання громадянства за інвестиційними схемами вважатимуть таким, що представляє підвищений ризик для громадської та внутрішньої безпеки держав-членів ЄС.