Сербія готова підтримати санкції проти РФ, але є умова

Сербія готова буде підтримати антиросійські санкції Євросоюзу, якщо її членство у блоці буде на горизонті. З такою заявою виступив сербський міністр з питань євроінтеграції Неманья Старович.

Сербія може змінити позицію щодо антиросійських санкцій

Як запевняє сербський міністр, влада його країни, мовляв, не підтримує санкції ЄС проти Росії, оскільки вони "зовсім не зачіпляють Росію, але сербську економіку — значною мірою".

Ще одна причина полягає в тому, що Сербія не є членом блоку і не має доступу до системи безпеки, яку забезпечує членство в Союзі.

На цьому тлі Старович провів аналогію з пандемією, після якої Хорватія отримала 22 мільярди євро з фонду ЄС на відновлення, а Сербія — "майже нічого". Що важливо розуміти, йдеться про 165 мільйонів євро.

Попри це, офіційний Белград налаштований повністю підтримати санкції ЄС, "якщо членство в ЄС буде на горизонті", тобто за кілька місяців до дати вступу.

Неманья Старович також закликав міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що Сербія "з першого дня чітко і недвозначно засудила" повномасштабне російське вторгнення в Україну.