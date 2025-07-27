Зеленский утвердил новые санкции — кто в списках

27 июля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что утвердил новые санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. На этот раз, прежде всего, речь шла о синхронизации европейских санкций в украинской юрисдикции.
Главные тезисы
- По мнению Зеленского, санкционное давление на Россию действительно работает.
- Вот почему он ввел ограничения против военного производства РФ.
Что известно о решении Зеленского
Глава государства обращает внимание на то, что на сегодняшний день все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине.
Что касается второго решения, то речь идет о мощном санкционном ударе по российскому военному производству.
В этот раз украинский лидер ввел ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.
По убеждению Владимира Зеленского, максимальное санкционное давление — это наиболее действенный довод для России закончить войну.
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