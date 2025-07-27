Зеленский утвердил новые санкции — кто в списках

27 июля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что утвердил новые санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. На этот раз, прежде всего, речь шла о синхронизации европейских санкций в украинской юрисдикции.

Что известно о решении Зеленского

Глава государства обращает внимание на то, что на сегодняшний день все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине.

Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц — российских, китайских, иранских из других стран. Владимир Зеленский Президент Украины

Что касается второго решения, то речь идет о мощном санкционном ударе по российскому военному производству.

В этот раз украинский лидер ввел ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.

По убеждению Владимира Зеленского, максимальное санкционное давление — это наиболее действенный довод для России закончить войну.