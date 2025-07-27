Зеленский утвердил новые санкции — кто в списках
Категория
Экономика
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Зеленский утвердил новые санкции — кто в списках

Владимир Зеленский
Что известно о решении Зеленского
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27 июля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что утвердил новые санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. На этот раз, прежде всего, речь шла о синхронизации европейских санкций в украинской юрисдикции.

Главные тезисы

  • По мнению Зеленского, санкционное давление на Россию действительно работает.
  • Вот почему он ввел ограничения против военного производства РФ.

Что известно о решении Зеленского

Глава государства обращает внимание на то, что на сегодняшний день все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине.

Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц — российских, китайских, иранских из других стран.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что касается второго решения, то речь идет о мощном санкционном ударе по российскому военному производству.

В этот раз украинский лидер ввел ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.

По убеждению Владимира Зеленского, максимальное санкционное давление — это наиболее действенный довод для России закончить войну.

Они ощущают последствия санкций, и это не только на уровне российского федерального бюджета, но и в жизни российских регионов, в их экономике, — подчеркнул президент Украины.

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