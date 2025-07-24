Вопреки санкциям. Китай тайно поставляет России двигатели для дронов "Гарпия"

Китайские двигатели тайно поставляются российскому государственному производителю дронов через подставные компании под видом промышленных холодильных установок, чтобы обойти западные санкции.

Китай под видом холодильников поставляет России двигатели для дронов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских чиновников из сектора безопасности, а также контракты, счета и таможенные декларации.

Отмечается, что эти поставки позволили российскому производителю вооружения — Ижевскому электромеханическому заводу "Купол" нарастить производство ударного дрона "Гарпия-А1", несмотря на санкции США и ЕС. Поделиться

Внутренний документ завода, с которым ознакомилось агентство, свидетельствует, что "Купол" заключил контракт по минобороны РФ на производство более 6000 беспилотников Гарпия в 2025 году против 2000 в 2024-м. В документе отмечено, что к апрелю уже было передано более 1500 единиц.

По данным украинской военной разведки, этот дальнобойный дрон применяется для ударов по гражданским и военным целям в глубь украинской территории. Ежемесячно Россия использует около 500 таких БПЛА.

Согласно счетам, внутренней перепиской завода и оказавшимися в распоряжении Reuters транспортными документами после введения санкций новая китайская компания Beijing Xichao International Technology and Trade начала поставлять "Куполу" двигатели L550E.

В заявлении для Reuters Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Пекину ничего не известно об экспорте комплектующих для дронов "Гарпия", и что Китай осуществляет контроль за внешней торговлей товарами двойного назначения в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. Поделиться

Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН.

По словам трех европейских источников, Гарпия базируется на беспилотниках типа Shahed иранского производства, но использует китайские технологии. Украинская военная разведка заявила, что компоненты беспилотника китайского производства включают в себя двигатель, системы управления и навигационное оборудование.