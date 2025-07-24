Попри санкції. Китай таємно постачає Росії двигуни для дронів "Гарпія"
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Попри санкції. Китай таємно постачає Росії двигуни для дронів "Гарпія"

Гарпія
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Джерело:  Reuters

Китайські двигуни таємно постачаються до російського державного виробника дронів через підставні компанії під виглядом промислових холодильних установок, щоб обійти західні санкції.

Головні тези:

  • Китай постачає таємно двигуни для дронів «Гарпія» до Росії через підставні компанії під виглядом холодильників, порушуючи західні санкції.
  • Постачання цих двигунів дозволяє російському виробнику дронів збільшити виробництво ударного дрона «Гарпія-А1» навіть під час санкцій США та ЄС.

Китай під виглядом холодильників постачає Росії двигуни для дронів

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох європейських посадовців із сектору безпеки, а також контракти, рахунки та митні декларації.

Зазначається, що ці поставки дозволили російському виробнику озброєння — Іжевському електромеханічному заводу "Купол" наростити виробництво ударного дрона "Гарпія-А1", попри санкції США та ЄС.

Внутрішній документ заводу, з яким ознайомилося агентство, свідчить, що "Купол" уклав контракт із міноборони РФ на виробництво понад 6000 безпілотників Гарпія у 2025 році — проти 2000 у 2024-му. У документі зазначено, що до квітня вже було передано понад 1500 одиниць.

За даними української військової розвідки, цей далекобійний дрон застосовується для ударів по цивільних і військових цілях углиб української території. Щомісяця Росія використовує близько 500 таких БПЛА.

Згідно з рахунками, внутрішнім листуванням заводу і транспортними документами, що опинилися у розпорядженні Reuters, після запровадження санкцій нова китайська компанія Beijing Xichao International Technology and Trade почала постачати "Куполу" двигуни L550E.

У заяві для Reuters Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Пекіну нічого не відомо про експорт комплектувальних для дронів "Гарпія", і що Китай здійснює контроль за зовнішньою торгівлею товарами подвійного призначення відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань.

Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.

За словами трьох європейських джерел, "Гарпія" базується на безпілотниках типу Shahed іранського виробництва, але використовує китайські технології. Українська військова розвідка заявила, що компоненти безпілотника китайського виробництва включають двигун, системи керування та навігаційне обладнання.

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