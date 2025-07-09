Китай стремительно накапливает серьезный ядерный арсенал — Рютте

Китай стремительно наращивает свой военный потенциал, в том числе в море, и накопил уже серьезный ядерный арсенал.
Главные тезисы
- Китай активно увеличивает свои вооруженные силы, включая ядерный арсенал, достигнув тысячи ядерных зарядов.
- Амбициозные планы Китая вызывают беспокойство в международном сообществе и силы НАТО, обеспокоенные ростом геополитической напряженности.
- Ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе становится все более взаимосвязанной с безопасностью Трансатлантического региона из-за действий Китая и России.
Китай имеет тысячу ядерных зарядов — Рютте
Об этом на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в среду 9 июля сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находящийся с визитом в Германии по случаю 70-й годовщины вступления страны в Альянс.
Он добавил, что Альянсу хорошо известно об амбициях Китая получить контроль над Тайванем.
Генсек НАТО повторил озвучиваемый ранее тезис о том, что перед нападением на Тайвань китайский лидер Си Цзинпинь «сначала позвонит в Москву своему гораздо «младшему» партнеру, Владимиру Владимировичу Путину, чтобы попросить его отвлечь нас в этой части Европы».
По его мнению, это свидетельствует о том, что ситуация с безопасностью в Трансатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах все больше взаимосвязана. Генсек НАТО привел пример участия Северной Кореи в военной агрессии России против Украины, поставки Китаем в Россию товаров двойного назначения в обход санкций и Иран, передающий России технологии дронов.
Глава Североатлантического союза предупредил, что в обозримом будущем Россия может полноценно напасть на территорию НАТО, и добавил, что с такой оценкой согласны и некоторые немецкие генералы.
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