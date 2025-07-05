Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО — Рютте
Категория
Мир
Дата публикации

Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО — Рютте

Рютте
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Источник:  The New York Times

Китай заставит Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь блок от Азиатско-Тихоокеанского региона. Если Пекин соберется атаковать Тайвань, он с высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.

Главные тезисы

  • Китай может задействовать Россию в конфликт с НАТО для отвлечения внимания от Азиатско-Тихоокеанского региона.
  • Существует сценарий, по которому Китай мог бы использовать Россию для нападения на Европу в случае атаки на Тайвань.

Китай натравливает Россию на страны НАТО

Об этом говорит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте объяснил, что США, выполняя задачи защиты территории НАТО в Европе, защищают собственные позиции в Азии. США, по его словам, не могут находиться в безопасности, если не защищены Атлантика, Европа и Арктика.

Генсек НАТО предположил, что Китай может использовать Россию для того, чтобы отвлечь США в Европе, чтобы заняться захватом Тайваня. Рютте считает, что американцам и европейцам не стоит быть "наивными по этому поводу".

Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он сначала бы позвонил своему младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

По мнению Рютте, этот сценарий является одним из наиболее вероятных в будущем. Есть две вещи, которые следует сделать для сдерживания россиян и китайцев. Первая из них — сделать перспективу атаки на НАТО настолько суицидальной для Кремля, чтобы он никогда не согласился на это уйти.

А во-вторых, сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом — то, что президент Трамп очень активно пропагандирует. Потому что у нас тесная взаимосвязь, совместная работа в оборонной промышленности, инновациях между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом.

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