Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО — Рютте

Китай заставит Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь блок от Азиатско-Тихоокеанского региона. Если Пекин соберется атаковать Тайвань, он с высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.

Китай натравливает Россию на страны НАТО

Об этом говорит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте объяснил, что США, выполняя задачи защиты территории НАТО в Европе, защищают собственные позиции в Азии. США, по его словам, не могут находиться в безопасности, если не защищены Атлантика, Европа и Арктика. Поделиться

Генсек НАТО предположил, что Китай может использовать Россию для того, чтобы отвлечь США в Европе, чтобы заняться захватом Тайваня. Рютте считает, что американцам и европейцам не стоит быть "наивными по этому поводу".

Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он сначала бы позвонил своему младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО. Марк Рютте Генсек НАТО

По мнению Рютте, этот сценарий является одним из наиболее вероятных в будущем. Есть две вещи, которые следует сделать для сдерживания россиян и китайцев. Первая из них — сделать перспективу атаки на НАТО настолько суицидальной для Кремля, чтобы он никогда не согласился на это уйти.