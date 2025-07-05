Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО — Рютте

Китай заставит Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь блок от Азиатско-Тихоокеанского региона. Если Пекин соберется атаковать Тайвань, он с высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.
Главные тезисы
- Китай может задействовать Россию в конфликт с НАТО для отвлечения внимания от Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Существует сценарий, по которому Китай мог бы использовать Россию для нападения на Европу в случае атаки на Тайвань.
Китай натравливает Россию на страны НАТО
Об этом говорит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Генсек НАТО предположил, что Китай может использовать Россию для того, чтобы отвлечь США в Европе, чтобы заняться захватом Тайваня. Рютте считает, что американцам и европейцам не стоит быть "наивными по этому поводу".
По мнению Рютте, этот сценарий является одним из наиболее вероятных в будущем. Есть две вещи, которые следует сделать для сдерживания россиян и китайцев. Первая из них — сделать перспективу атаки на НАТО настолько суицидальной для Кремля, чтобы он никогда не согласился на это уйти.
А во-вторых, сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом — то, что президент Трамп очень активно пропагандирует. Потому что у нас тесная взаимосвязь, совместная работа в оборонной промышленности, инновациях между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом.
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