Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО — Рютте
Категорія
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Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО — Рютте

Рютте
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Джерело:  The New York Times

Китай заставить Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу.

Головні тези:

  • Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, як частина стратегії відволікання уваги від Азійського регіону.
  • Генсек НАТО Марк Рютте попереджає про можливий сценарій, в якому Китай залучить Росію до конфлікту з Європою у разі нападу на Тайвань.
  • Для стримування росіян та китайців необхідно зробити атаку на НАТО суїцидальною для Кремля та співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном.

Китай нацькує Росію на країни НАТО — Рютте

Про це говорить генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Рютте пояснив, що США, виконуючи завдання із захисту території НАТО у Європі, захищають власні позиції в Азії. США, за його словами, не можуть перебувати у безпеці, якщо не захищені Атлантика, Європа та Арктика.

Генсек НАТО припустив, що Китай може використати Росію для того, щоб відвернути увагу США в Європі, щоб зайнятися захопленням Тайваню. Рютте вважає, що американцям та європейцям не варто бути "наївними щодо цього".

Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

На думку Рютте, цей сценарій є одним з найбільш ймовірних в майбутньому. Є дві речі, які потрібно зробити для стримування росіян та китайців. Перша з них — зробити перспективу атаки на НАТО настільки суїцидальною для Кремля, щоб він ніколи не погодився на це піти.

А по-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном — те, що президент Трамп дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном.

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