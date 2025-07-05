Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО — Рютте

Китай заставить Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу.
Головні тези:
- Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, як частина стратегії відволікання уваги від Азійського регіону.
- Генсек НАТО Марк Рютте попереджає про можливий сценарій, в якому Китай залучить Росію до конфлікту з Європою у разі нападу на Тайвань.
- Для стримування росіян та китайців необхідно зробити атаку на НАТО суїцидальною для Кремля та співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном.
Китай нацькує Росію на країни НАТО — Рютте
Про це говорить генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Генсек НАТО припустив, що Китай може використати Росію для того, щоб відвернути увагу США в Європі, щоб зайнятися захопленням Тайваню. Рютте вважає, що американцям та європейцям не варто бути "наївними щодо цього".
На думку Рютте, цей сценарій є одним з найбільш ймовірних в майбутньому. Є дві речі, які потрібно зробити для стримування росіян та китайців. Перша з них — зробити перспективу атаки на НАТО настільки суїцидальною для Кремля, щоб він ніколи не погодився на це піти.
А по-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном — те, що президент Трамп дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном.
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