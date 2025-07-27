Зеленський затвердив нові санкції — хто у списках
Категорія
Економіка
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Зеленський затвердив нові санкції — хто у списках

Володимир Зеленський
Що відомо про рішення Зеленського

27 липня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що затвердив нові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборон України. Цього разу насамперед йшлося про синхронізацію європейських санкцій в українській юрисдикції. 

Головні тези:

  • На переконання Зеленського, санкційний тиск на Росію дійсно працює.
  • Саме тому він запровадив обмеження проти військового виробництва РФ.

Що відомо про рішення Зеленського

Глава держави звертає увагу на те, що станом на сьогодні всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні.

Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб — російських, китайських, іранських, з інших країн.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що стосується другого рішення, то йдеться про потужний санкційний удар по російському військовому виробництво.

Цього разу український лідер ввів обмеження проти понад 90 компаній, що видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників.

На переконання Володимира Зеленського, максимальний санкційний тиск — це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну.

Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки, — наголосив президент України.

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