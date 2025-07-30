Ультиматум Трампа Путіну — як відреагували ціни на нафту
Категорія
Економіка
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Ультиматум Трампа Путіну — як відреагували ціни на нафту

Інвестори орієнтуються на заяви Трампа
Джерело:  Reuters

28 липня американський лідер Дональд Трамп оголосив, що скорочує дедлайн для російського диктатор Володимира Путіна щодо завершення війни з 50 до 10-12 днів. На тлі останніх подій ціни на нафту зробили паузу після різкого стрибка більш ніж на 3% у попередній сесії.

Головні тези:

  • Ультиматум Трампа Путіну змінив динаміку цін на ринку нафти.
  • Китай уже отримав жорстке попередження щодо планів США.

Інвестори орієнтуються на заяви Трампа

Аналітики звертають увагу на те, що найактивніші ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів, або 0,12%, до 71,81 доларів за барель.

Окрім того, наголошується, що нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла в ціні на 8 центів, або 0,12%, до 69,29 дол за барель.

Не можна також ігнорувати той факт, що контракт на нафту Brent, що спливає 30 липня, піднявся на 18 центів до 72,69 дол за барель.

З прогнозом з цього приводу виступила Вандана Хері — засновниця компанії Vanda Insights.

Премія за ризик постачання на рівні $4-5 за барель, яка була введена останніми днями, ймовірно, буде збережена, якщо Путін не зробить поступливих кроків, — вважає вона.

Що також важливо розуміти, Вашингтон уже попередив Пекін — найбільшого покупця російської нафти — що він може зіткнутися з величезними митами, якщо не припинить купувати нафту у країни-агресорки.

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