Трамп оголосив своє рішення щодо українських біженців
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп оголосив своє рішення щодо українських біженців

Трамп
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що громадяни України, які були змушені покинути батьківщину через загарбницьку війну Росії, можуть отримати дозвіл на перебування у Сполучених Штатах до завершення бойових дій.

Головні тези:

  • Президент США наголосив, що його команда продовжує працювати з українськими громадянами.
  • Трамп дедалі частіше займає проукраїнську позицію в багатьох питаннях.

Трамп збирається підтримати українських біженців

Один із журналістів поцікавився в очільника Білого дому, чи дозволить він українцям у США залишитися в країні до закінчення повномасштабної російської війни.

Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що саме так і планує зробити.

Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, у січні, після повернення Дональда Трампа у Білий дім, посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм.

Вони давали можливість мігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

У квітні спалахнув гучний скандал після того, як частина українців, які перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали помилкові повідомлення на електронну пошту про анулювання їхнього статусу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп загнав Путіна у глухий кут — що далі
Путін може спровокувати ще більше проблем для РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп має найпотужніший козир проти Росії
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ердоган розкрив свій план щодо зустрічі Трампа та Путіна
Ердоган

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?