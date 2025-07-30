Трамп оголосив своє рішення щодо українських біженців

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що громадяни України, які були змушені покинути батьківщину через загарбницьку війну Росії, можуть отримати дозвіл на перебування у Сполучених Штатах до завершення бойових дій.

Трамп збирається підтримати українських біженців

Один із журналістів поцікавився в очільника Білого дому, чи дозволить він українцям у США залишитися в країні до закінчення повномасштабної російської війни.

Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що саме так і планує зробити.

Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними. Дональд Трамп Президент США

‼️President Trump tells me he will allow Ukrainians who fled the war to remain in the U.S. until the conflict ends: "We have a lot of people who came in from Ukraine. We’re working with them."@dwnews pic.twitter.com/C3mIftx1dT — Misha Komadovsky (@komadovsky) July 29, 2025

Що важливо розуміти, у січні, після повернення Дональда Трампа у Білий дім, посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм.

Вони давали можливість мігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

У квітні спалахнув гучний скандал після того, як частина українців, які перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали помилкові повідомлення на електронну пошту про анулювання їхнього статусу.