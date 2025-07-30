Трамп оголосив своє рішення щодо українських біженців

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що громадяни України, які були змушені покинути батьківщину через загарбницьку війну Росії, можуть отримати дозвіл на перебування у Сполучених Штатах до завершення бойових дій.
Головні тези:
- Президент США наголосив, що його команда продовжує працювати з українськими громадянами.
- Трамп дедалі частіше займає проукраїнську позицію в багатьох питаннях.
Трамп збирається підтримати українських біженців
Один із журналістів поцікавився в очільника Білого дому, чи дозволить він українцям у США залишитися в країні до закінчення повномасштабної російської війни.
Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що саме так і планує зробити.
Що важливо розуміти, у січні, після повернення Дональда Трампа у Білий дім, посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм.
Вони давали можливість мігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.
У квітні спалахнув гучний скандал після того, як частина українців, які перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали помилкові повідомлення на електронну пошту про анулювання їхнього статусу.
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