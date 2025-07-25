Ердоган розкрив свій план щодо зустрічі Трампа та Путіна
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Ердоган розкрив свій план щодо зустрічі Трампа та Путіна

Ердоган
Джерело:  Anadolu

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган офіційно підтвердив журналістам, що має намір організувати переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Ердоган плекає надію, що зможе домовитися з Трампом та Путіним.
  • Зеленський давно готовий до переговорів з російським диктатором, однак глава Кремля відкидає цю пропозицію.

Ердоган налаштований рішуче

25 липня президент Туреччини прокоментував переговори між Росією та Україною, які відбулися в його країні два дні тому.

На тлі останніх подій він чітко дав зрозуміти, що планує організувати зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Стамбулі.

Цього тижня ми докладатимемо зусиль, аби провести переговори з Путіним і Трампом та з'ясувати, чи зможемо зібрати цих лідерів разом у Стамбулі.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини

Як уже згадувалося раніше, у Стамбулі 23 липня відбувся третій раунд переговорів представників України та Росії, головна ціль котрих — знайти шлях для завершення війни.

Згодом позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз офіційно підтвердив, що команда Зеленського під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.

Однак 25 липня речник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що Путін не збирається погоджуватися на переговори з українським лідером у найближчому майбутньому.

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