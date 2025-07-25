Ердоган розкрив свій план щодо зустрічі Трампа та Путіна

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган офіційно підтвердив журналістам, що має намір організувати переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Ердоган налаштований рішуче

25 липня президент Туреччини прокоментував переговори між Росією та Україною, які відбулися в його країні два дні тому.

На тлі останніх подій він чітко дав зрозуміти, що планує організувати зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Стамбулі.

Цього тижня ми докладатимемо зусиль, аби провести переговори з Путіним і Трампом та з'ясувати, чи зможемо зібрати цих лідерів разом у Стамбулі. Реджеп Таїп Ердоган Президент Туреччини

Як уже згадувалося раніше, у Стамбулі 23 липня відбувся третій раунд переговорів представників України та Росії, головна ціль котрих — знайти шлях для завершення війни.

Згодом позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз офіційно підтвердив, що команда Зеленського під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.

Однак 25 липня речник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що Путін не збирається погоджуватися на переговори з українським лідером у найближчому майбутньому.