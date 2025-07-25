Генерал Годжес назвав ймовірні сценарії закінчення війни РФ проти України

Екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що існує кілька основних сценаріїв, як може завершитися війна РФ проти України.

Годжес окреслив 4 сценарії закінчення війни РФ проти України

Генерал зазначив, що існує три-чотири сценарії, або їхні варіації.

Найкращий сценарій — це коли Захід реально активізується, США активізуються, і ми усвідомимо та діятимемо з підходом, що перемога України над Росією — у наших інтересах. Не через милосердя до України, а тому, що це в наших інтересах, що це допоможе нашій економіці, відновить постачання продовольства та енергії, які впливають на ціни в західних країнах. Бен Годжес Екскомандувач сил США в Європі

Крім того, за його словами, це стане потужним сигналом стримування для Китаю, «що ми маємо волю і здатність робити такі речі». І тоді, коли Україна перебуватиме на достатньо сильній позиції, Росія існуватиме в межах своїх кордонів.

Найгірший розвиток подій, який, на думку екскомандувача, є найменш вірогідним, полягає у можливості втрати політичної волі, втоми українців, Європи, США та Канади. У такому разі Росія не лише поглине тисячі українських військових, яких змусять вступити до російської армії, а й незабаром почне готуватися до вторгнення в Молдову чи навіть у країну НАТО, таку як Латвія.

Втім, найбільш імовірним Годжес назвав «сценарій посередині»: коли через рік ситуація залишатиметься подібною до теперішньої й не надто відрізнятиметься, якщо тільки не відбудеться якихось дійсно значущих зовнішніх змін.

Важко уявити, що ситуація ззовні дійсно зміниться, але я сподіваюся, що таке може статися. Наприклад, економіка Росії зазнає повного занепаду, щось трапиться з Путіним. Поширити

Проте, за його словами, не можна будувати плани в сподіванні, що подібне може статися.

Для себе я уявляю, що Україна може прийняти підхід Ізраїлю, тобто поки вона не стане членом НАТО, має зробити себе абсолютно неприйнятною для Росії, перебуваючи в постійному стані війни. Це не означає, що бойові дії там точитимуться щодня, але вони (українці — ред.) залишатимуться пильними й боротимуться з російськими дронами та ракетами, як ізраїльтяни борються з Хезболлою.

Він також висловив сподівання, що Україна продовжить розвивати свою оборонну промисловість, як це роблять ізраїльтяни, і матиме регіональні союзи, які допоможуть захищати їхні фланги, наприклад, в Чорному морі.