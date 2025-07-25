Генерал Годжес назвал вероятные сценарии окончания войны РФ против Украины

Экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес считает, что существует несколько основных сценариев, как может завершиться война РФ против Украины.
Главные тезисы
- Генерал Годжес выделяет 4 сценария окончания войны РФ против Украины, отмечая важность победы Украины для общих интересов.
- Самым благоприятным сценарием он считает активизацию Запада и США, что окажет сдерживающий эффект на РФ и будет мощным сигналом для Китая.
Годжес очертил 4 сценария окончания войны РФ против Украины
Генерал отметил, что существует три-четыре сценария или их вариации.
Кроме того, по его словам, это станет мощным сдерживающим сигналом для Китая, «что мы имеем волю и способность делать такие вещи». И когда Украина будет находиться на достаточно сильной позиции, Россия будет существовать в пределах своих границ.
Худшее развитие событий, которое, по мнению экскомандующего, наименее вероятно, заключается в возможности потери политической воли, усталости украинцев, Европы, США и Канады. В таком случае Россия не только поглотит тысячи украинских военных, которых заставят вступить в российскую армию, но и в скором времени начнет готовиться к вторжению в Молдову или даже в страну НАТО, как Латвия.
Впрочем, наиболее вероятным Годжес назвал «сценарий посередине»: когда через год ситуация будет оставаться похожей на нынешнюю и не будет отличаться, если только не произойдет каких-то действительно значимых внешних изменений.
Однако, по его словам, нельзя строить планы в надежде, что подобное может произойти.
Для себя я представляю, что Украина может принять подход Израиля, то есть, пока она не станет членом НАТО, должна сделать себя абсолютно неприемлемой для России, находясь в постоянном состоянии войны. Это не значит, что боевые действия там будут идти ежедневно, но они (украинцы — ред.) будут оставаться бдительными и бороться с российскими дронами и ракетами, как израильтяне борются с Хезболлой.
Он также выразил надежду, что Украина продолжит развивать свою оборонную промышленность, как это делают израильтяне, и будут иметь региональные союзы, которые помогут защищать их фланги, например, в Черном море.
И, наконец, я представляю, что ГУР будет похож на Моссад. И каждый российский офицер, хоть как-то причастный к убийству или нападению на мирных украинцев или к любым другим военным преступлениям, до конца своей жизни будет заглядывать под свой автомобиль и оглядываться через плечо, потому что будет знать, что ГУР ждет их.
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