Генерал Годжес назвал вероятные сценарии окончания войны РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генерал Годжес назвал вероятные сценарии окончания войны РФ против Украины

Годжес
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Источник:  Укринформ

Экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес считает, что существует несколько основных сценариев, как может завершиться война РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Генерал Годжес выделяет 4 сценария окончания войны РФ против Украины, отмечая важность победы Украины для общих интересов.
  • Самым благоприятным сценарием он считает активизацию Запада и США, что окажет сдерживающий эффект на РФ и будет мощным сигналом для Китая.

Годжес очертил 4 сценария окончания войны РФ против Украины

Генерал отметил, что существует три-четыре сценария или их вариации.

Лучший сценарий — это когда Запад реально активизируется, США активизируются, и мы осознаем и будем действовать с подходом, что победа Украины над Россией — в наших интересах.

Бен Годжес

Бен Годжес

Экс-командующий силами США в Европе

Кроме того, по его словам, это станет мощным сдерживающим сигналом для Китая, «что мы имеем волю и способность делать такие вещи». И когда Украина будет находиться на достаточно сильной позиции, Россия будет существовать в пределах своих границ.

Худшее развитие событий, которое, по мнению экскомандующего, наименее вероятно, заключается в возможности потери политической воли, усталости украинцев, Европы, США и Канады. В таком случае Россия не только поглотит тысячи украинских военных, которых заставят вступить в российскую армию, но и в скором времени начнет готовиться к вторжению в Молдову или даже в страну НАТО, как Латвия.

Впрочем, наиболее вероятным Годжес назвал «сценарий посередине»: когда через год ситуация будет оставаться похожей на нынешнюю и не будет отличаться, если только не произойдет каких-то действительно значимых внешних изменений.

Трудно представить, что ситуация извне действительно изменится, но я надеюсь, что такое может произойти. Например, экономика России испытывает полный упадок, что-то случится с Путиным.

Однако, по его словам, нельзя строить планы в надежде, что подобное может произойти.

Для себя я представляю, что Украина может принять подход Израиля, то есть, пока она не станет членом НАТО, должна сделать себя абсолютно неприемлемой для России, находясь в постоянном состоянии войны. Это не значит, что боевые действия там будут идти ежедневно, но они (украинцы — ред.) будут оставаться бдительными и бороться с российскими дронами и ракетами, как израильтяне борются с Хезболлой.

Он также выразил надежду, что Украина продолжит развивать свою оборонную промышленность, как это делают израильтяне, и будут иметь региональные союзы, которые помогут защищать их фланги, например, в Черном море.

И, наконец, я представляю, что ГУР будет похож на Моссад. И каждый российский офицер, хоть как-то причастный к убийству или нападению на мирных украинцев или к любым другим военным преступлениям, до конца своей жизни будет заглядывать под свой автомобиль и оглядываться через плечо, потому что будет знать, что ГУР ждет их.

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