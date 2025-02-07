Украина должна без ограничений атаковать цели в глубоком тылу России — Годжес
Категория
Мир
Дата публикации

Украина должна без ограничений атаковать цели в глубоком тылу России — Годжес

Годжес
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Источник:  Укринформ

Украина должна быть в состоянии атаковать военные цели на территории России без ограничений, которые ей устанавливают США или другие государства, считает экс-генерал США, бывший командующий силами США в Европе Бен Годжес.

Главные тезисы

  • Украина должна иметь возможность атаковать военные цели на территории России без ограничений для предотвращения агрессии.
  • Поддержка вступления Украины в НАТО и Евросоюз для обеспечения безопасности региона.
  • Необходимость разрушения путинского режима и возвращения украденных украинских детей для победы над агрессией России.
  • Необходимость разработки свежей стратегии для противодействия России и поддержки Украины в войне.

Годжес призвал предоставить Украине карт-бланш для ударов по РФ

Украина должна быть в состоянии атаковать цели в глубоком тылу России без ограничений, которые ей устанавливают США или другие государства, считает экс-генерал.

Большая российская масса — штаб-квартиры, артиллерия, логистика — должна быть уничтожена точными ударами.

Такое мнение высказал генерал США в отставке, бывший командующий силами США в Европе Бен Годжес.

Украину, которая обороняется с февраля 2022 года от российской агрессии, следует принять в НАТО и Евросоюз, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны президента РФ Владимира Путина.

В гостевой статье для журнала Europäische Sicherheit & Technik, обнародованной 7 февраля, Годжес пишет, что среди ряда глобальных вызовов «Россия с ее завоевательной войной против Украины и ее агрессией против всей Европы» сегодня «первая и опасная в краткосрочной перспективе угроза». Другими угрозами эксгенерал считает Китай, Иран и Северную Корею.

С точки зрения Годжеса, «путинская война против Украины превратила российскую экономику в руины», а большая часть военнослужащих РФ «показывают себя некомпетентными и коррумпированными». Он считает, что следует подготовиться к развалу путинского режима — «организовать себя для победы».

По его мнению, «победа» означает вытеснение российских вооруженных сил в международно признанные границы Украины в 1991 году. Она также включает в себя возвращение десятков тысяч похищенных украинских детей, привлечение к ответственности за военные преступления России в Международном уголовном суде и использование российских средств для восстановления Украины.

Если мы, глобальное Запад, особенно Соединенные Штаты, Германия, Великобритания и Франция, будем действовать сообща, я сохраняю оптимизм, что Украина действительно победит в этой войне.

Бен Годжес

Бен Годжес

Экс-генерал США

Ядерный ответ России он при этом считает маловероятным.

Если Украина проиграет свою военную оборонную кампанию, предупреждает Годжес, увеличится риск того, что «Россия нападет и на страны НАТО, используя обычные средства».

Он также выступил с критикой политики экс-президента США Джо Байдена. Последний, по мнению Годжеса, «не смог объяснить американскому народу, что в наших стратегических интересах, чтобы Украина победила агрессора Россию», и «это привело к непоследовательной, противоречивой политике и поддержке Украины по каплям».

Годжес отметил, что 2025 год должен стать «годом промышленного соревнования», и Запад вместе с Украиной может его выиграть у России, «если учесть, что экономическая мощь Запада во много раз превосходит российскую».

Между тем, независимо от того, чем закончится война в Украине, Западу нужна свежая стратегия по запрету России, считает автор. Киев может стать «оплотом против четко сформулированных планов Путина по дальнейшему завоеванию Европы», пишет экс-генерал.

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