Украина должна без ограничений атаковать цели в глубоком тылу России — Годжес

Украина должна быть в состоянии атаковать военные цели на территории России без ограничений, которые ей устанавливают США или другие государства, считает экс-генерал США, бывший командующий силами США в Европе Бен Годжес.
Главные тезисы
- Украина должна иметь возможность атаковать военные цели на территории России без ограничений для предотвращения агрессии.
- Поддержка вступления Украины в НАТО и Евросоюз для обеспечения безопасности региона.
- Необходимость разрушения путинского режима и возвращения украденных украинских детей для победы над агрессией России.
- Необходимость разработки свежей стратегии для противодействия России и поддержки Украины в войне.
Годжес призвал предоставить Украине карт-бланш для ударов по РФ
Украина должна быть в состоянии атаковать цели в глубоком тылу России без ограничений, которые ей устанавливают США или другие государства, считает экс-генерал.
Большая российская масса — штаб-квартиры, артиллерия, логистика — должна быть уничтожена точными ударами.
Такое мнение высказал генерал США в отставке, бывший командующий силами США в Европе Бен Годжес.
Украину, которая обороняется с февраля 2022 года от российской агрессии, следует принять в НАТО и Евросоюз, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны президента РФ Владимира Путина.
С точки зрения Годжеса, «путинская война против Украины превратила российскую экономику в руины», а большая часть военнослужащих РФ «показывают себя некомпетентными и коррумпированными». Он считает, что следует подготовиться к развалу путинского режима — «организовать себя для победы».
По его мнению, «победа» означает вытеснение российских вооруженных сил в международно признанные границы Украины в 1991 году. Она также включает в себя возвращение десятков тысяч похищенных украинских детей, привлечение к ответственности за военные преступления России в Международном уголовном суде и использование российских средств для восстановления Украины.
Ядерный ответ России он при этом считает маловероятным.
Если Украина проиграет свою военную оборонную кампанию, предупреждает Годжес, увеличится риск того, что «Россия нападет и на страны НАТО, используя обычные средства».
Он также выступил с критикой политики экс-президента США Джо Байдена. Последний, по мнению Годжеса, «не смог объяснить американскому народу, что в наших стратегических интересах, чтобы Украина победила агрессора Россию», и «это привело к непоследовательной, противоречивой политике и поддержке Украины по каплям».
Годжес отметил, что 2025 год должен стать «годом промышленного соревнования», и Запад вместе с Украиной может его выиграть у России, «если учесть, что экономическая мощь Запада во много раз превосходит российскую».
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