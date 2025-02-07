Україна повинна без обмежень атакувати цілі у глибокому тилу Росії — Годжес

Україна має бути в змозі атакувати військові цілі на території Росії без обмежень, які їй встановлюють США чи інші держави, вважає ексгенерал США, колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес.

Годжес закликав надати Україні карт-бланш для ударів по РФ

Україна має бути в змозі атакувати цілі у глибокому тилу Росії без обмежень, які їй встановлюють США чи інші держави, вважає ексгенерал.

Велика російська маса — штаб-квартири, артилерія, логістика — має бути знищена точними ударами.

Таку думку висловив генерал США у відставці, колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес.

Україну, яка обороняється з лютого 2022 року від російської агресії, слід прийняти до НАТО та Євросоюзу, щоб запобігти подальшій агресії з боку президента РФ Володимира Путіна.

У гостьовій статті для журналу Europäische Sicherheit & Technik, оприлюдненій 7 лютого, Годжес пише, що серед низки глобальних викликів «Росія з її завойовницькою війною проти України та її агресією проти всієї Європи» є сьогодні «першою і найнебезпечнішою в короткостроковій перспективі загрозою». Іншими загрозами ексгенерал вважає Китай, Іран і Північну Корею. Поширити

З погляду Годжеса, «путінська війна проти України перетворила російську економіку на руїни», а більша частина військовослужбовців РФ «показують себе некомпетентними та корумпованими». Він вважає, що слід підготуватися до розвалу путінського режиму — «організувати себе для перемоги».

На його думку, «перемога» означає витіснення російських збройних сил до міжнародно визнаних кордонів України 1991 року. Вона також включає повернення десятків тисяч викрадених українських дітей, притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії в Міжнародному кримінальному суді та використання російських коштів для відновлення України.

Якщо ми, глобальний Захід, особливо Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія та Франція, діятимемо спільно, я зберігаю оптимізм, що Україна справді переможе у цій війні. Бен Годжес Ексгенерал США

Ядерну відповідь Росії він при цьому вважає малоймовірною.

Якщо Україна програє свою військову оборонну кампанію, попереджає Годжес, зросте ризик того, що «Росія нападе і на країни НАТО, використовуючи звичайні кошти».

Він також виступив з критикою політики експрезидента США Джо Байдена. Останній, на думку Годжеса, «не зміг пояснити американському народу, що у наших стратегічних інтересах, щоб Україна перемогла агресора Росію», і «це призвело до непослідовної, суперечливої політики та підтримки України, що здійснюється по краплях».

Годжес зазначив, що 2025 рік має стати «роком промислового змагання», і Захід разом з Україною може його виграти у Росії, «якщо врахувати, що економічна міць Заходу в багато разів перевершує російську».