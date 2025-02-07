Україна повинна без обмежень атакувати цілі у глибокому тилу Росії — Годжес

Україна має бути в змозі атакувати військові цілі на території Росії без обмежень, які їй встановлюють США чи інші держави, вважає ексгенерал США, колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес.
Головні тези:
- Україна повинна мати можливість атакувати військові цілі на території Росії без обмежень, щоб запобігти подальшій агресії.
- Годжес закликає до підтримки України вступу до НАТО та Євросоюзу для забезпечення безпеки в регіоні.
- Він вважає, що руйнація путінського режиму та повернення украдених РФ українських дітей є ключовими кроками для перемоги над агресією Росії.
- Годжес висловлює критику на адресу політики Джо Байдена та закликає до єдності Заходу у підтримці України.
- Стратегічне співробітництво між Заходом та Україною може допомогти виграти промислове змагання з Росією за економічну перевагу.
Годжес закликав надати Україні карт-бланш для ударів по РФ
Україна має бути в змозі атакувати цілі у глибокому тилу Росії без обмежень, які їй встановлюють США чи інші держави, вважає ексгенерал.
Велика російська маса — штаб-квартири, артилерія, логістика — має бути знищена точними ударами.
Таку думку висловив генерал США у відставці, колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес.
Україну, яка обороняється з лютого 2022 року від російської агресії, слід прийняти до НАТО та Євросоюзу, щоб запобігти подальшій агресії з боку президента РФ Володимира Путіна.
З погляду Годжеса, «путінська війна проти України перетворила російську економіку на руїни», а більша частина військовослужбовців РФ «показують себе некомпетентними та корумпованими». Він вважає, що слід підготуватися до розвалу путінського режиму — «організувати себе для перемоги».
На його думку, «перемога» означає витіснення російських збройних сил до міжнародно визнаних кордонів України 1991 року. Вона також включає повернення десятків тисяч викрадених українських дітей, притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії в Міжнародному кримінальному суді та використання російських коштів для відновлення України.
Ядерну відповідь Росії він при цьому вважає малоймовірною.
Якщо Україна програє свою військову оборонну кампанію, попереджає Годжес, зросте ризик того, що «Росія нападе і на країни НАТО, використовуючи звичайні кошти».
Він також виступив з критикою політики експрезидента США Джо Байдена. Останній, на думку Годжеса, «не зміг пояснити американському народу, що у наших стратегічних інтересах, щоб Україна перемогла агресора Росію», і «це призвело до непослідовної, суперечливої політики та підтримки України, що здійснюється по краплях».
Годжес зазначив, що 2025 рік має стати «роком промислового змагання», і Захід разом з Україною може його виграти у Росії, «якщо врахувати, що економічна міць Заходу в багато разів перевершує російську».
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