Эрдоган раскрыл свой план касательно встречи Трампа и Путина

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально подтвердил журналистам, что намерен организовать переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Эрдоган питает надежду, что сможет договориться с Трампом и Путиным.
- Зеленский давно готов к переговорам с российским диктатором, однако глава Кремля отвергает это предложение.
Эрдоган настроен решительно
25 июля президент Турции прокомментировал новые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в его стране 2 дня назад.
На фоне последних событий он ясно дал понять, что планирует организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Стамбуле.
Как уже упоминалось ранее, в Стамбуле 23 июля состоялся третий раунд переговоров представителей Украины и России, главная цель которых — найти путь для завершения войны.
Впоследствии, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз официально подтвердил, что команда Зеленского во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.
Однако 25 июля спикер Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Путин не собирается соглашаться на переговоры с украинским лидером в ближайшем будущем.
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