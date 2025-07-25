Эрдоган раскрыл свой план касательно встречи Трампа и Путина

Эрдоган настроен решительно

25 июля президент Турции прокомментировал новые переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в его стране 2 дня назад.

На фоне последних событий он ясно дал понять, что планирует организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Стамбуле.

На этой неделе мы будем прилагать усилия, чтобы провести переговоры с Путиным и Трампом и выяснить, сможем ли собрать этих лидеров вместе в Стамбуле. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Как уже упоминалось ранее, в Стамбуле 23 июля состоялся третий раунд переговоров представителей Украины и России, главная цель которых — найти путь для завершения войны.

Впоследствии, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз официально подтвердил, что команда Зеленского во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.

Однако 25 июля спикер Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Путин не собирается соглашаться на переговоры с украинским лидером в ближайшем будущем.