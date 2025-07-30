Трамп объявил свое решение касательно украинских беженцев

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что граждане Украины, которые были вынуждены покинуть родину из-за захватнической войны России, могут получить разрешение на пребывание в Соединенных Штатах до завершения боевых действий.
Главные тезисы
- Президент США подчеркнул, что его команда продолжает работу с украинскими гражданами.
- Трамп все чаще занимает проукраинскую позицию по многим вопросам.
Трамп хочет поддержать украинских беженцев
Один из журналистов поинтересовался у главы Белого дома, позволит ли он украинцам в США остаться в стране до окончания полномасштабной российской войны.
Дональд Трамп ясно дал понять, что именно так и планирует сделать.
Что важно понимать, в январе, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ.
Они давали возможность мигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, позволяющую въезду в страну для украинцев.
В апреле разразился громкий скандал после того, как часть украинцев, находящихся в США по гуманитарной программе, получили ошибочные сообщения на электронную почту об аннулировании их статуса.
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