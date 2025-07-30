Ультиматум Трампа Путину — как отреагировали цены на нефть

28 июля американский лидер Дональд Трамп объявил, что сокращает дедлайн для российского диктатора Владимира Путина для завершения войны с 50 до 10-12 дней. На фоне последних событий цены на нефть совершили паузу после резкого скачка более чем на 3% в предыдущей сессии.

Инвесторы ориентируются на заявления Трампа

Аналитики обращают внимание на то, что активные фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8 центов, или 0,12%, до 71,81 долларов за баррель.

Кроме того, указано, что нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 8 центов, или 0,12%, до 69,29 долл. за баррель.

Нельзя также игнорировать тот факт, что истекающий 30 июля контракт на нефть Brent поднялся на 18 центов до 72,69 долл. за баррель.

С прогнозом по этому поводу выступила Вандана Хэри — основательница компании Vanda Insights.

Премия за риск поставки на уровне $4-5 за баррель, которая была введена в последние дни, вероятно, будет сохранена, если Путин не сделает покладистых шагов, — считает она. Поделиться

Что также важно понимать, Вашингтон уже предупредил Пекин — крупнейшего покупателя российской нефти — что он может столкнуться с огромными пошлинами, если не прекратит покупать нефть у страны-агрессорки.