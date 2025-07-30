"Уже найближчим часом". Туск повідомив для України хороші новини

Польський прем’єр Дональд Туск переконаний в тому, що воєнні дій Росії проти України незабаром завершаться або ж будуть тимчасово призупинені.

Туск озвучив позитивний прогноз

З гучною заявою з цього приводу польський політик виступив, відвідуючи одне з оборонних підприємств Польщі.

Дональд Туск публічно нагадав про важливість подальшої модернізації та посилення польської армії на тлі посилення агресії з боку Росії.

Є велика ймовірність, є багато ознак, які вказують на те, що, можливо, російсько-українська війна буде принаймні призупинена уже найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Варто звернути увагу на те, що позитивний прогноз Туск пролунав після того, як президент США Дональд Трамп продемонстрував роздратування через дії російського диктатора Володимира Путіна.

28 липня американський лідер скоротив дедлайн Кремлю для завершення війни проти України з 50 до 10-12 днів.