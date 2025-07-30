"Уже в ближайшее время". Туск сообщил для Украины хорошие новости

Польский премьер Дональд Туск убежден в том, что военные действия России против Украины вскоре завершатся или будут временно приостановлены.

Туск озвучил положительный прогноз

С громким заявлением по этому поводу польский политик выступил, посещая одно из оборонных предприятий Польши.

Дональд Туск напомнил о важности дальнейшей модернизации и усиления польской армии на фоне усиления агрессии со стороны России.

Есть большая вероятность, есть много признаков, указывающих на то, что, возможно, российско-украинская война будет, по крайней мере, приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не изменяет нашу ситуацию. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Следует обратить внимание на то, что положительный прогноз Туск прозвучал после того, как президент США Дональд Трамп продемонстрировал раздражение из-за действий российского диктатора Владимира Путина.

28 июля американский лидер сократил дедлайн для Кремля с целью завершения войны против Украины с 50 до 10-12 дней.