"Уже в ближайшее время". Туск сообщил для Украины хорошие новости

Польский премьер Дональд Туск убежден в том, что военные действия России против Украины вскоре завершатся или будут временно приостановлены.
Главные тезисы
- Премьер Польши видит признаки того, что война РФ против Украины может быть остановлена уже скоро.
- Он также предупредил, что угроза со стороны России никуда не исчезнет.
Туск озвучил положительный прогноз
С громким заявлением по этому поводу польский политик выступил, посещая одно из оборонных предприятий Польши.
Дональд Туск напомнил о важности дальнейшей модернизации и усиления польской армии на фоне усиления агрессии со стороны России.
Следует обратить внимание на то, что положительный прогноз Туск прозвучал после того, как президент США Дональд Трамп продемонстрировал раздражение из-за действий российского диктатора Владимира Путина.
28 июля американский лидер сократил дедлайн для Кремля с целью завершения войны против Украины с 50 до 10-12 дней.
Официальная Москва уже ясно дала понять, что не собирается выполнять требования Трампа, а также, мол, не боится новых санкций, потому что научилась жить под постоянным санкционным давлением.
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