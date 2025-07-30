"Уже в ближайшее время". Туск сообщил для Украины хорошие новости
Категория
Политика
Дата публикации

"Уже в ближайшее время". Туск сообщил для Украины хорошие новости

Туск озвучил положительный прогноз
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Источник:  online.ua

Польский премьер Дональд Туск убежден в том, что военные действия России против Украины вскоре завершатся или будут временно приостановлены.

Главные тезисы

  • Премьер Польши видит признаки того, что война РФ против Украины может быть остановлена уже скоро.
  • Он также предупредил, что угроза со стороны России никуда не исчезнет.

Туск озвучил положительный прогноз

С громким заявлением по этому поводу польский политик выступил, посещая одно из оборонных предприятий Польши.

Дональд Туск напомнил о важности дальнейшей модернизации и усиления польской армии на фоне усиления агрессии со стороны России.

Есть большая вероятность, есть много признаков, указывающих на то, что, возможно, российско-украинская война будет, по крайней мере, приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не изменяет нашу ситуацию.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Следует обратить внимание на то, что положительный прогноз Туск прозвучал после того, как президент США Дональд Трамп продемонстрировал раздражение из-за действий российского диктатора Владимира Путина.

28 июля американский лидер сократил дедлайн для Кремля с целью завершения войны против Украины с 50 до 10-12 дней.

Официальная Москва уже ясно дала понять, что не собирается выполнять требования Трампа, а также, мол, не боится новых санкций, потому что научилась жить под постоянным санкционным давлением.

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