"Серьезные риски". Санду экстренно предупредила о плане Путина

Лидер Молдовы Майя Санду официально подтвердила, что российский диктатор Владимир Путин готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в ее стране, которые должны состояться уже в сентябре.

Санду призвала Молдову готовиться к новым вызовам

Согласно данным президентки страны, официальная Москва инвестирует в несколько политических проектов, чтобы пророссийские политики смогли пробиться в следующий парламент.

Мая Санду обращает внимание на то, что все эти проекты координируются из одного центра и в значительной степени финансируются через схемы олигарха-беглеца Илана Шора.

На этом фоне она призвала Молдову готовиться к кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованной из-за границы, организации проплаченных протестов, а также саботажа голосования в диаспоре.

Это не должно нас пугать, это должно мобилизовать нас. Вмешательство России несет серьезные риски для общественного порядка и национальной безопасности, а главное – может драматически подорвать суверенитет страны и наше европейское будущее. Майя Санда Президент Молдовы

По словам Санду, ее команда знает, что делать, потому паниковать не стоит.