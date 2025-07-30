"Серьезные риски". Санду экстренно предупредила о плане Путина

Лидер Молдовы Майя Санду официально подтвердила, что российский диктатор Владимир Путин готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в ее стране, которые должны состояться уже в сентябре.
Главные тезисы
- Инвестирование Москвы в пророссийские политические проекты может оказать значительное влияние на политическую ситуацию в Молдове.
- Майя Санду и ее команда уже знают, как противостоять этим вызовам.
Санду призвала Молдову готовиться к новым вызовам
Согласно данным президентки страны, официальная Москва инвестирует в несколько политических проектов, чтобы пророссийские политики смогли пробиться в следующий парламент.
Мая Санду обращает внимание на то, что все эти проекты координируются из одного центра и в значительной степени финансируются через схемы олигарха-беглеца Илана Шора.
На этом фоне она призвала Молдову готовиться к кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованной из-за границы, организации проплаченных протестов, а также саботажа голосования в диаспоре.
По словам Санду, ее команда знает, что делать, потому паниковать не стоит.
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