"Серьезные риски". Санду экстренно предупредила о плане Путина
Категория
Мир
Дата публикации

"Серьезные риски". Санду экстренно предупредила о плане Путина

Санду призвала Молдову готовиться к новым вызовам
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Источник:  Newsmaker

Лидер Молдовы Майя Санду официально подтвердила, что российский диктатор Владимир Путин готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в ее стране, которые должны состояться уже в сентябре.

Главные тезисы

  • Инвестирование Москвы в пророссийские политические проекты может оказать значительное влияние на политическую ситуацию в Молдове.
  • Майя Санду и ее команда уже знают, как противостоять этим вызовам.

Санду призвала Молдову готовиться к новым вызовам

Согласно данным президентки страны, официальная Москва инвестирует в несколько политических проектов, чтобы пророссийские политики смогли пробиться в следующий парламент.

Мая Санду обращает внимание на то, что все эти проекты координируются из одного центра и в значительной степени финансируются через схемы олигарха-беглеца Илана Шора.

На этом фоне она призвала Молдову готовиться к кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованной из-за границы, организации проплаченных протестов, а также саботажа голосования в диаспоре.

Это не должно нас пугать, это должно мобилизовать нас. Вмешательство России несет серьезные риски для общественного порядка и национальной безопасности, а главное – может драматически подорвать суверенитет страны и наше европейское будущее.

Майя Санда

Майя Санда

Президент Молдовы

По словам Санду, ее команда знает, что делать, потому паниковать не стоит.

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