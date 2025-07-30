"Cерйозні ризики". Санду екстрено попередила про план Путіна
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Світ
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"Cерйозні ризики". Санду екстрено попередила про план Путіна

Санду
Джерело:  Newsmaker

Лідерка Молдови Мая Санду офіційно підтвердила, що російський диктатор Володимир Путін готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори в її країні, що мають відбутися уже у вересні.

Головні тези:

  • Інвестування Москви у проросійські політичні проєкти може значно вплинути на політичну ситуацію в Молдові.
  • Мая Санду та її команда уже знають, як протистояти цим викликам.

Санду закликала Молдову готуватися до нових викликів

Згідно з даними президентки країни, офіційна Москва інвестує в кілька політичних проєктів, щоб проросійські політики змогли пробитися до наступного парламенту.

Мая Санду звертає увагу на те, що всі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми олігарха-утікача Ілана Шора.

На цьому тлі вона закликала Молдову готуватися до кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також — саботажу голосування в діаспорі.

Це не повинно нас лякати, це повинно нас мобілізувати. Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку і національної безпеки, а головне — може драматично підірвати суверенітет країни і наше європейське майбутнє

Мая Санду

Мая Санду

Президентка Молдови

За словами Санду, її команда знає, що робити, тому панікувати не варто.

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