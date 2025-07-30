Трамп предупредил о возможном провале в сдерживании Путина

28 июля американский лидер Дональд Трамп пообещал через 10-12 дней ввести вторичные санкции против России, если она не остановит войну против Украины. Однако недавно он признал, что этот санкционный удар может и не повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Трамп не отказался от своих планов, однако предположил, что они могут не сработать.
- Кремль уже отбросил ультиматум Трампа и заявил, что не боится санкций.
Трамп признал, что может не справиться с Путиным
Глава Белого дома сомневается в том, что его санкционный удар по России и ее союзникам действительно сможет изменить ситуацию и поможет Украине выстоять.
Издание The New York Times обращает внимание на то, что разочарование Трампа Путиным действительно растет.
Однако главная проблема заключается в том, как далеко американский лидер готов зайти, чтобы продемонстрировать Кремлю всю свою ярость.
С заявлением по этому поводу выступил Мэтт Дасс, исполнительный вице-президент Центра международной политики.
По мнению журналистов, маловероятно, что требования президента США и его санкции остановят российского диктатора.
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