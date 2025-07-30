Трамп предупредил о возможном провале в сдерживании Путина

28 июля американский лидер Дональд Трамп пообещал через 10-12 дней ввести вторичные санкции против России, если она не остановит войну против Украины. Однако недавно он признал, что этот санкционный удар может и не повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина.

Трамп признал, что может не справиться с Путиным

Глава Белого дома сомневается в том, что его санкционный удар по России и ее союзникам действительно сможет изменить ситуацию и поможет Украине выстоять.

Не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин — ред.), очевидно, хочет продолжать войну… Но мы введем пошлины и все такое. Это может повлиять на них, а может и нет. Дональд Трамп Президент США

Издание The New York Times обращает внимание на то, что разочарование Трампа Путиным действительно растет.

Однако главная проблема заключается в том, как далеко американский лидер готов зайти, чтобы продемонстрировать Кремлю всю свою ярость.

С заявлением по этому поводу выступил Мэтт Дасс, исполнительный вице-президент Центра международной политики.

Трамп, похоже, отдает себе отчет в том, что многие из нас наблюдали с самого начала, — что проблема не в Зеленском, проблема не в Украине. Проблема в Путине, — подчеркнул эксперт. Поделиться

По мнению журналистов, маловероятно, что требования президента США и его санкции остановят российского диктатора.