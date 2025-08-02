Трамп объявил о готовности к ядерной войне с Россией
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Трамп объявил о готовности к ядерной войне с Россией

Трамп дал понять, что не боится Россию
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Источник:  Sky News

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности к ядерному конфликту со страной-агрессорой Россией. Таким образом, он в очередной раз отреагировал на публичные угрозы экспрезидента РФ Дмитрия Медведева.

Главные тезисы

  • Трамп не собирается игнорировать угрозы приспешников Путина.
  • Президент США готов сделать все возможное, чтобы защитить американцев от России.

Трамп дал понять, что не боится Россию

Глава Белого дома официально подтвердил, что приказал безотлагательно развернуть американские ядерные подлодки.

Это произошло после того, как громко начали раздаваться угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности войны между Россией и Штатами.

По словам Трампа, он считает их прямой угрозой американскому народу.

Мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожными. Была сделана угроза, и мы не считаем, что это уместно. Поэтому я должен быть очень осторожен. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как отметил глава Белого дома, когда он слышит угрозы применения ядерного оружия, он настроен сделать все возможное, чтобы защитить всех американцев.

Угроза была сделана бывшим президентом России, и мы собираемся защитить наших людей, — подчеркнул американский лидер.

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