"Это отвратительно". Трамп жестко обратился к Путину и объявил свое решение

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину мощными санкциями, если до 8 августа последний не подпишет с Украиной мирное соглашение для завершения войны.
Главные тезисы
- Трамп считает действия России отвратительными и планирует принять решительные меры для сдерживания Путина.
- Он также анонсировал важный дипломатический визит в Россию.
Трамп продолжает угрожать Путину
Глава Белого дома публично отреагировал на последствия массированного удара России по Киеву в ночь на 31 июля.
Как известно, погибли по меньшей мере 31 человек, около 160 пострадали.
По словам американского лидера, он не знает, смогут ли новые санкции остановить Путина, однако все равно планирует их ввести.
Кроме того, Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф посетит Россию.
Последний полетит с дипломатической миссией в Москву сразу после завершения своего визита в Израиль.
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