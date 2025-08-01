"Это отвратительно". Трамп жестко обратился к Путину и объявил свое решение

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину мощными санкциями, если до 8 августа последний не подпишет с Украиной мирное соглашение для завершения войны.

Трамп продолжает угрожать Путину

Глава Белого дома публично отреагировал на последствия массированного удара России по Киеву в ночь на 31 июля.

Как известно, погибли по меньшей мере 31 человек, около 160 пострадали.

То, что делает Россия — это отвратительно, — возмутился Дональд Трамп. Поделиться

По словам американского лидера, он не знает, смогут ли новые санкции остановить Путина, однако все равно планирует их ввести.

Мы собираемся ввести санкции — не знаю, беспокоят ли его санкции. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю будет ли иметь это эффект, но мы это сделаем. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф посетит Россию.

Последний полетит с дипломатической миссией в Москву сразу после завершения своего визита в Израиль.