"Это отвратительно". Трамп жестко обратился к Путину и объявил свое решение
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"Это отвратительно". Трамп жестко обратился к Путину и объявил свое решение

The White House
Трамп продолжает угрожать Путину
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Американский лидер Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину мощными санкциями, если до 8 августа последний не подпишет с Украиной мирное соглашение для завершения войны.

Главные тезисы

  • Трамп считает действия России отвратительными и планирует принять решительные меры для сдерживания Путина.
  • Он также анонсировал важный дипломатический визит в Россию.

Трамп продолжает угрожать Путину

Глава Белого дома публично отреагировал на последствия массированного удара России по Киеву в ночь на 31 июля.

Как известно, погибли по меньшей мере 31 человек, около 160 пострадали.

То, что делает Россия — это отвратительно, — возмутился Дональд Трамп.

По словам американского лидера, он не знает, смогут ли новые санкции остановить Путина, однако все равно планирует их ввести.

Мы собираемся ввести санкции — не знаю, беспокоят ли его санкции. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю будет ли иметь это эффект, но мы это сделаем.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кроме того, Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф посетит Россию.

Последний полетит с дипломатической миссией в Москву сразу после завершения своего визита в Израиль.

Да, едет в Израиль. А потом он едет в Россию, верите или нет, — заявил американский лидер.

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