"Це огидно". Трамп жорстко звернувся до Путіна й оголосив своє рішення

Американський лідер Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну потужними санкціями, якщо до 8 серпня останній не підпише з Україною мирну угоду щодо завершення війни.
Головні тези:
- Трамп вважає дії Росії огидними та планує вжити рішучі заходи для стримування Путіна.
- Він також анонсував важливий дипломатичний візит до Росії.
Трамп продовжує погрожувати Путіну
Очільник Білого дому публічно відреагував на наслідки масованого удару Росії по Києву в ніч на 31 липня.
Як відомо загинуло щонайменше 31 людина, близько 160 постраждали.
За словами американського лідера, він не знає певне, чи зможуть нові санкції зупинити Путіна, однак він все одно планує їх запровадити.
Окрім того, Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідає Росію.
Останній полетить із дипломатичною місією до Москви одразу після завершення свого візиту до Ізраїлю.
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