"Це огидно". Трамп жорстко звернувся до Путіна й оголосив своє рішення

Американський лідер Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну потужними санкціями, якщо до 8 серпня останній не підпише з Україною мирну угоду щодо завершення війни.

Трамп продовжує погрожувати Путіну

Очільник Білого дому публічно відреагував на наслідки масованого удару Росії по Києву в ніч на 31 липня.

Як відомо загинуло щонайменше 31 людина, близько 160 постраждали.

Те що робить Росія — це огидно, — обурився Дональд Трамп. Поширити

За словами американського лідера, він не знає певне, чи зможуть нові санкції зупинити Путіна, однак він все одно планує їх запровадити.

Ми збираємося ввести санкції — не знаю чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю чи матиме це ефект, але ми це зробимо. Дональд Трамп Президент США

Окрім того, Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідає Росію.

Останній полетить із дипломатичною місією до Москви одразу після завершення свого візиту до Ізраїлю.