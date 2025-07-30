Кремль публічно кинув виклик Трампу після його ультиматуму

Команда російського диктатора Володимира Путіна чітко дала зрозуміти, що їй чхати на ультиматум американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни проти України. Москва також зухвало заявила, що не боїться нових санкцій з боку США.

Путін не збирається виконувати вимогу Трампа

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Останній звернув увагу на те, що країна-агресорка Росія вже "досить давно живе під величезною кількістю санкцій".

Спікер російського диктатора вирішив також похизуватися тим, що економіка РФ "працює в умовах значних обмежень".

Тому, звичайно, ми вже виробили певний імунітет у цьому питанні і продовжуємо відстежувати всі заяви президента Трампа та інших міжнародних представників з цього приводу. Дмитро Пєсков Речник Кремля

До слова, нещодавно колишній президент Росії Дмитро Медведєв цинічно заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією".

Ба більше, він з бравадою пригрозив, що "кожен новий ультиматум — це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а між РФ та США.

Американський лідер нещодавно визнав, що його майбутні санкції дійсно можуть малоефективними для стримування Путіна.