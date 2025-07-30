Кремль публично бросил вызов Трампу после его ультиматума
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Кремль публично бросил вызов Трампу после его ультиматума

Путин не собирается выполнять требование Трампа
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Источник:  Reuters

Команда российского диктатора Владимира Путина четко дала понять, что ей чихать на ультиматум американского лидера Дональда Трампа по поводу завершения войны против Украины. Москва также дерзко заявила, что не боится новых санкций со стороны США.

Главные тезисы

  • Кремль считает, что выстоит под новым санкционным ударом США.
  • Трамп также сомневается, что может остановить Путина.

Путин не собирается выполнять требование Трампа

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Последний обратил внимание на то, что страна-агрессорка Россия уже достаточно давно живет под огромным количеством санкций.

Спикер российского диктатора решил также похвастаться тем, что экономика РФ "работает в условиях значительных ограничений".

Поэтому, конечно, мы уже выработали определенный иммунитет в этом вопросе и продолжаем отслеживать все заявления президента Трампа и других международных представителей на этот счет.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Кстати, недавно бывший президент России Дмитрий Медведев цинично заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией".

Более того, он с бравадой пригрозил, что "каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а между РФ и США.

Американский лидер недавно признал, что его будущие санкции действительно могут быть малоэффективными для сдерживания Путина.

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