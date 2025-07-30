Трамп вводит 25% пошлин на товары из Индии из-за покупки нефти и оружия РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп вводит 25% пошлин на товары из Индии из-за покупки нефти и оружия РФ

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины на торговлю с Индией, вспомнив, что эта страна покупает российскую нефть и оружие.

Главные тезисы

  • Трамп анонсировал введение 25% пошлины на торговлю с Индией из-за её покупок у России.
  • Индия стала объектом внимания из-за высоких таможенных тарифов и торговых барьеров, затрудняющих сотрудничество с США.
  • С 1 августа Индия должна будет уплачивать 25% пошлины на товары из США, но Трамп не раскрыл суть наказаний.

Трамп вводит 25% пошлин на товары из Индии

Об этом говорится в сообщении Трампа в его соцсети Truth Social.

Помните, что хотя Индия является нашим другом, в течение многих лет мы ведем с ней относительно мало бизнеса, поскольку ее таможенные тарифы слишком высоки, одними из самых высоких в мире, а также имеет самые строгие и неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кроме того, Трамп отметил, что Индия покупает подавляющее большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергии России, наряду с Китаем.

Пост Трампа

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Трамп отметил, что с 1 августа Индия будет платить 25% пошлины на торговлю с США и "штрафы", Трамп не уточнил, что имеет в виду.

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