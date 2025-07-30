Трамп вводит 25% пошлин на товары из Индии из-за покупки нефти и оружия РФ

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины на торговлю с Индией, вспомнив, что эта страна покупает российскую нефть и оружие.
Главные тезисы
- Трамп анонсировал введение 25% пошлины на торговлю с Индией из-за её покупок у России.
- Индия стала объектом внимания из-за высоких таможенных тарифов и торговых барьеров, затрудняющих сотрудничество с США.
- С 1 августа Индия должна будет уплачивать 25% пошлины на товары из США, но Трамп не раскрыл суть наказаний.
Трамп вводит 25% пошлин на товары из Индии
Об этом говорится в сообщении Трампа в его соцсети Truth Social.
Кроме того, Трамп отметил, что Индия покупает подавляющее большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергии России, наряду с Китаем.
В то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине — ВСЕ ЭТО НЕ ХОРОШО!
Трамп отметил, что с 1 августа Индия будет платить 25% пошлины на торговлю с США и "штрафы", Трамп не уточнил, что имеет в виду.
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