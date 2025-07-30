Трамп вводит 25% пошлин на товары из Индии из-за покупки нефти и оружия РФ

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины на торговлю с Индией, вспомнив, что эта страна покупает российскую нефть и оружие.

Трамп вводит 25% пошлин на товары из Индии

Об этом говорится в сообщении Трампа в его соцсети Truth Social.

Помните, что хотя Индия является нашим другом, в течение многих лет мы ведем с ней относительно мало бизнеса, поскольку ее таможенные тарифы слишком высоки, одними из самых высоких в мире, а также имеет самые строгие и неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, Трамп отметил, что Индия покупает подавляющее большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергии России, наряду с Китаем.

Пост Трампа

В то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине — ВСЕ ЭТО НЕ ХОРОШО!

Трамп отметил, что с 1 августа Индия будет платить 25% пошлины на торговлю с США и "штрафы", Трамп не уточнил, что имеет в виду.