Трамп угрожает ввести 100% пошлин для производителей Barbie — что произошло
Категория
Экономика
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Трамп угрожает ввести 100% пошлин для производителей Barbie — что произошло

Барби
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Источник:  The Independent

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентные тарифы на продукцию американской компании Mattel, создающей такие известные бренды, как Barbie, Hot Wheels, Uno, American Girl и другие популярные игрушки.

Главные тезисы

  • Президент США предложил ввести 100% пошлины на продукцию Mattel, включая популярные игрушки Barbie.
  • Mattel не планирует переносить производство из Китая в США, но рассматривает возможности перемещения в другие страны, начиная с Индии.
  • Компания утверждает, что затраты на производство игрушек в США слишком высоки, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Трамп хочет запретить продажу Барби в США

Трамп набросился на производителей детских игрушек.

Это нормально. Отпустите их, и мы введем 100% пошлины на их игрушки. В результате они не смогут продать ни одной игрушки в Соединенных Штатах, являющихся для них крупнейшим рынком.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Mattel не планирует переносить производство игрушек из Китая в США, хотя рассматривает возможности перемещения в другие страны. В текущем году компания переведет производство 500 своих игрушек из Китая в Индию и несколько других стран.

Генеральный директор Инон Крейц пояснил, что затраты на производство в США слишком высоки, чтобы производить игрушки по доступным ценам даже для местных потребителей.

По его словам, в США осуществляется разработка, проектирование продуктов и управление брендом. В то же время, организация производства за пределами страны позволяет обеспечить высокое качество и доступную стоимость продукции.

В то же время Трамп предполагает, что Mattel лишь пытается оказывать давление на администрацию США с целью получения более выгодных условий.

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