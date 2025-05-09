Трамп угрожает ввести 100% пошлин для производителей Barbie — что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентные тарифы на продукцию американской компании Mattel, создающей такие известные бренды, как Barbie, Hot Wheels, Uno, American Girl и другие популярные игрушки.

Трамп хочет запретить продажу Барби в США

Трамп набросился на производителей детских игрушек.

Это нормально. Отпустите их, и мы введем 100% пошлины на их игрушки. В результате они не смогут продать ни одной игрушки в Соединенных Штатах, являющихся для них крупнейшим рынком. Дональд Трамп Президент США

Mattel не планирует переносить производство игрушек из Китая в США, хотя рассматривает возможности перемещения в другие страны. В текущем году компания переведет производство 500 своих игрушек из Китая в Индию и несколько других стран.

Генеральный директор Инон Крейц пояснил, что затраты на производство в США слишком высоки, чтобы производить игрушки по доступным ценам даже для местных потребителей.

По его словам, в США осуществляется разработка, проектирование продуктов и управление брендом. В то же время, организация производства за пределами страны позволяет обеспечить высокое качество и доступную стоимость продукции.