Трамп погрожує ввести 100%-ні мита для виробників Barbie — що сталося

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100-відсоткові тарифи на продукцію американської компанії Mattel, яка створює такі відомі бренди, як Barbie, Hot Wheels, Uno, American Girl та інші популярні іграшки.

Трамп хоче заборонити продаж Барбі в США

Трамп накинувся на виробників дитячих іграшок.

Це нормально. Відпустіть їх, і ми введемо 100% мито на їхні іграшки. У результаті вони не зможуть продати жодної іграшки в Сполучених Штатах, які є для них найбільшим ринком. Дональд Трамп Президент США

Компанія Mattel не планує переносити виробництво іграшок із Китаю до США, хоча розглядає можливості переміщення в інші країни. У поточному році компанія переведе виробництво 500 своїх іграшок із Китаю до Індії та кількох інших країн.

Генеральний директор Інон Крейц пояснив, що витрати на виробництво в США занадто високі, щоб створювати іграшки за доступними цінами навіть для місцевих споживачів.

За його словами, у США здійснюються розробка, проєктування продуктів та управління брендом. Водночас організація виробництва за межами країни дозволяє забезпечити високу якість та доступну вартість продукції.