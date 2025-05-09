Трамп погрожує ввести 100%-ні мита для виробників Barbie — що сталося

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100-відсоткові тарифи на продукцію американської компанії Mattel, яка створює такі відомі бренди, як Barbie, Hot Wheels, Uno, American Girl та інші популярні іграшки.
Головні тези:
- Дональд Трамп загрожує введенням 100% мит на продукцію виробника іграшок Mattel, що може призвести до заборони продажу їхніх іграшок в США.
- Компанія Mattel розглядає можливості переміщення виробництва іграшок з Китаю до інших країн, не плануючи переносити його в США через високі витрати.
- Генеральний директор компанії пояснює, що організація виробництва за межами США дозволяє забезпечити високу якість та доступну вартість продукції.
Трамп хоче заборонити продаж Барбі в США
Трамп накинувся на виробників дитячих іграшок.
Компанія Mattel не планує переносити виробництво іграшок із Китаю до США, хоча розглядає можливості переміщення в інші країни. У поточному році компанія переведе виробництво 500 своїх іграшок із Китаю до Індії та кількох інших країн.
Генеральний директор Інон Крейц пояснив, що витрати на виробництво в США занадто високі, щоб створювати іграшки за доступними цінами навіть для місцевих споживачів.
За його словами, у США здійснюються розробка, проєктування продуктів та управління брендом. Водночас організація виробництва за межами країни дозволяє забезпечити високу якість та доступну вартість продукції.
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