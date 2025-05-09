Трамп погрожує ввести 100%-ні мита для виробників Barbie — що сталося
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп погрожує ввести 100%-ні мита для виробників Barbie — що сталося

Барбі
Джерело:  The Independent

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100-відсоткові тарифи на продукцію американської компанії Mattel, яка створює такі відомі бренди, як Barbie, Hot Wheels, Uno, American Girl та інші популярні іграшки.

Головні тези:

  • Дональд Трамп загрожує введенням 100% мит на продукцію виробника іграшок Mattel, що може призвести до заборони продажу їхніх іграшок в США.
  • Компанія Mattel розглядає можливості переміщення виробництва іграшок з Китаю до інших країн, не плануючи переносити його в США через високі витрати.
  • Генеральний директор компанії пояснює, що організація виробництва за межами США дозволяє забезпечити високу якість та доступну вартість продукції.

Трамп хоче заборонити продаж Барбі в США

Трамп накинувся на виробників дитячих іграшок.

Це нормально. Відпустіть їх, і ми введемо 100% мито на їхні іграшки. У результаті вони не зможуть продати жодної іграшки в Сполучених Штатах, які є для них найбільшим ринком.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Компанія Mattel не планує переносити виробництво іграшок із Китаю до США, хоча розглядає можливості переміщення в інші країни. У поточному році компанія переведе виробництво 500 своїх іграшок із Китаю до Індії та кількох інших країн.

Генеральний директор Інон Крейц пояснив, що витрати на виробництво в США занадто високі, щоб створювати іграшки за доступними цінами навіть для місцевих споживачів.

За його словами, у США здійснюються розробка, проєктування продуктів та управління брендом. Водночас організація виробництва за межами країни дозволяє забезпечити високу якість та доступну вартість продукції.

Водночас Трамп припускає, що Mattel лише намагається чинити тиск на адміністрацію США з метою отримання більш вигідних умов.

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