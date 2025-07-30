Трамп вводить 25% мит на товари з Індії через купівлю нафти і зброї РФ
Категорія
Економіка
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Трамп вводить 25% мит на товари з Індії через купівлю нафти і зброї РФ

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Головні тези:

  • Трамп оголосив про введення 25% мита на товари з Індії через обсяги купівлі російської нафти і зброї.
  • Індія стала ціллю через високі митні тарифи та торговельні бар'єри, що роблять співпрацю з нею складною для США.
  • За словами Трампа, Індія купує велику частину свого військового обладнання в Росії і є одним з найбільших покупців енергії у РФ.

Трамп вводить 25% мит на товари з Індії

Про це йдеться у повідомленні Трампа в його соцмережі Truth Social.

Пам'ятайте, що хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми ведемо з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі, а також вона має найсуворіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн.

Дональд Трамп 

Дональд Трамп 

Президент США

Окрім цього Трамп зазначив, що Індія купує переважну більшість свого військового обладнання в Росії і є найбільшим покупцем енергії Росії, поряд з Китаєм.

Пост Трампа

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Трамп зазначив, що з 1 серпня Індія буде сплачувати 25% мита на торгівлю із США та "штрафи", Трамп не уточнив що має на увазі.

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