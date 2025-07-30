Трамп вводить 25% мит на товари з Індії через купівлю нафти і зброї РФ

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.
Головні тези:
- Трамп оголосив про введення 25% мита на товари з Індії через обсяги купівлі російської нафти і зброї.
- Індія стала ціллю через високі митні тарифи та торговельні бар'єри, що роблять співпрацю з нею складною для США.
- За словами Трампа, Індія купує велику частину свого військового обладнання в Росії і є одним з найбільших покупців енергії у РФ.
Трамп вводить 25% мит на товари з Індії
Про це йдеться у повідомленні Трампа в його соцмережі Truth Social.
Окрім цього Трамп зазначив, що Індія купує переважну більшість свого військового обладнання в Росії і є найбільшим покупцем енергії Росії, поряд з Китаєм.
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Трамп зазначив, що з 1 серпня Індія буде сплачувати 25% мита на торгівлю із США та "штрафи", Трамп не уточнив що має на увазі.
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