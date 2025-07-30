Трамп вводить 25% мит на товари з Індії через купівлю нафти і зброї РФ

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Трамп вводить 25% мит на товари з Індії

Про це йдеться у повідомленні Трампа в його соцмережі Truth Social.

Пам'ятайте, що хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми ведемо з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі, а також вона має найсуворіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн. Дональд Трамп Президент США

Окрім цього Трамп зазначив, що Індія купує переважну більшість свого військового обладнання в Росії і є найбільшим покупцем енергії Росії, поряд з Китаєм.

Пост Трампа

У той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні — ВСЕ ЦЕ НЕ ДОБРЕ!

Трамп зазначив, що з 1 серпня Індія буде сплачувати 25% мита на торгівлю із США та "штрафи", Трамп не уточнив що має на увазі.