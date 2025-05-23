Трамп анонсував мита в розмірі 50% на товари з ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу.
Головні тези:
- Дональд Трамп анонсував необхідність встановлення 50% мита на імпорт товарів з ЄС через неправомірні торгівельні практики Європейського Союзу.
- Трамп звинуватив ЄС у встановленні торгівельних бар'єрів, що, за його словами, спричиняють торгівельний дефіцит США на рівні понад 250 млрд доларів і є “абсолютно неприйнятними”.
- Президент США пропонує ввести 50% мито на всі товари з Європейського Союзу починаючи з 1 червня 2025 року, вважаючи, що перемовини з ЄС не просуваються.
Трамп лякає Європу новими митами
Відповідну заяву він зробив на своїй платформі Truth Social, аргументуючи це несправедливою торгівельною політикою ЄС щодо США.
За словами Трампа, Європейський Союз нібито встановлює численні торгівельні бар’єри, зокрема податок на додану вартість, штрафи для американських корпорацій, нетарифні обмеження, валютні маніпуляції та "необґрунтовані судові позови", що призводить до щорічного торгівельного дефіциту США з ЄС у понад 250 млрд дол.
Трамп назвав це "абсолютно неприйнятним".
Він наголосив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.
Раніше медіа інформували про те, що 23 травня головний торговий представник Європейського Союзу Марош Шефчович матиме телефонну розмову зі своїм американським колегою Джеймісоном Гріром, щоб оцінити перебіг переговорів щодо тарифів.
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