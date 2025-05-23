Трамп анонсировал пошлины в размере 50% на товары из ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп анонсировал пошлины в размере 50% на товары из ЕС

Donald Trump
Трамп
Читати українською

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп предложил установить 50% пошлину на импорт товаров из Европейского Союза из-за неправомерных торговых практик ЕС.
  • Президент США обвинил Европейский Союз в установлении торговых барьеров и торговом дефиците более 250 млрд долларов, находящемся на неприемлемом уровне.
  • Трамп предлагает ввести 50% пошлину на все товары из ЕС с 1 июня 2025 года, указывая на отсутствие прогресса в переговорах с ЕС.

Трамп пугает Европу новыми пошлинами

Соответствующее заявление он сделал на своей платформе Truth Social, аргументируя это несправедливой торговой политикой ЕС по отношению к США.

По словам Трампа, Европейский Союз якобы устанавливает многочисленные торговые барьеры, в том числе налог на добавленную стоимость, штрафы для американских корпораций, нетарифные ограничения, валютные манипуляции и "необоснованные судебные иски", что приводит к ежегодному торговому дефициту США с ЕС более чем в 250 млрд. рублей.

Трамп назвал это "совершенно неприемлемым".

Пост Трампа

Он отметил, что переговоры с ЕС "не продвигаются", поэтому предложил в ответ ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС, начиная с 1 июня 2025 года.

Я рекомендую ввести прямую пошлину в размере 50% на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Эта пошлина не касается продукции, изготовленной или собранной на территории Соединенных Штатов.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Ранее медиа информировали о том, что 23 мая у главного торгового представителя Европейского Союза Мароша Шефчовича будет телефонный разговор со своим американским коллегой Джеймисоном Гриром, чтобы оценить ход переговоров по тарифам.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС введет контрмеры в ответ на пошлины США — что известно
ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Пошлины Трампа. Всемирная организация торговли озвучила тревожный прогноз для экономики
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп планирует ввести 100% пошлины на иностранные фильмы
Donald Trump
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?