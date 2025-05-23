Трамп анонсировал пошлины в размере 50% на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза.

Трамп пугает Европу новыми пошлинами

Соответствующее заявление он сделал на своей платформе Truth Social, аргументируя это несправедливой торговой политикой ЕС по отношению к США.

По словам Трампа, Европейский Союз якобы устанавливает многочисленные торговые барьеры, в том числе налог на добавленную стоимость, штрафы для американских корпораций, нетарифные ограничения, валютные манипуляции и "необоснованные судебные иски", что приводит к ежегодному торговому дефициту США с ЕС более чем в 250 млрд. рублей.

Трамп назвал это "совершенно неприемлемым".

Пост Трампа

Он отметил, что переговоры с ЕС "не продвигаются", поэтому предложил в ответ ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС, начиная с 1 июня 2025 года.

Я рекомендую ввести прямую пошлину в размере 50% на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Эта пошлина не касается продукции, изготовленной или собранной на территории Соединенных Штатов. Дональд Трамп Президент США

Ранее медиа информировали о том, что 23 мая у главного торгового представителя Европейского Союза Мароша Шефчовича будет телефонный разговор со своим американским коллегой Джеймисоном Гриром, чтобы оценить ход переговоров по тарифам.