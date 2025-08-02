Трамп оголосив про готовність до ядерної війни з Росією

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що Сполучені Штати перебувають у повній готовності до ядерного конфлікту з країною-агресоркою Росією. Таким чином він вкотре відреагував на публічні погрози експрезидента РФ Дмитра Медведєва.
Головні тези:
- Трамп не збирається ігнорувати погрози поплічників Путіна.
- Президент США готовий зробити все можливе, щоб захистити американців від Росії.
Трамп дав зрозуміти, що не боїться Росію
Очільник Білого дому офіційно підтвердив, що наказав невідкладно розгорнути американські ядерні підводні човни.
Це сталося після того, як гучно почали лунати погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про можливість війни між Росією та Штатами.
За словами Трампа, він вважає їх прямою загрозою американському народу.
Як зазначив очільник Білого дому, коли він чує погрози застосуванням ядерної зброї, то налаштований зробити все можливе, щоб захистити усіх американців.
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