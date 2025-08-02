Трамп оголосив про готовність до ядерної війни з Росією
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Трамп оголосив про готовність до ядерної війни з Росією

Трамп дав зрозуміти, що не боїться Росію
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Джерело:  Sky News

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що Сполучені Штати перебувають у повній готовності до ядерного конфлікту з країною-агресоркою Росією. Таким чином він вкотре відреагував на публічні погрози експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

Головні тези:

  • Трамп не збирається ігнорувати погрози поплічників Путіна.
  • Президент США готовий зробити все можливе, щоб захистити американців від Росії.

Трамп дав зрозуміти, що не боїться Росію

Очільник Білого дому офіційно підтвердив, що наказав невідкладно розгорнути американські ядерні підводні човни.

Це сталося після того, як гучно почали лунати погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про можливість війни між Росією та Штатами.

За словами Трампа, він вважає їх прямою загрозою американському народу.

Ми повинні були це зробити. Ми просто повинні бути обережними. Була зроблена погроза, і ми не вважаємо, що це було доречно. Тому я маю бути дуже обережним. Я роблю це з міркувань безпеки нашого народу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як зазначив очільник Білого дому, коли він чує погрози застосуванням ядерної зброї, то налаштований зробити все можливе, щоб захистити усіх американців.

Погроза була зроблена колишнім президентом Росії, і ми збираємося захистити наших людей, — наголосив американський лідер.

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