Трамп розсекретив втрати РФ у війні проти України протягом 2025 року
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп розсекретив втрати РФ у війні проти України протягом 2025 року

Трамп
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Президент США Дональд Трамп 1 серпня заявив, що Росія з початку року втратила понад 112 тисяч військових у війні проти України.

Головні тези:

  • З початку 2025 року Росія втратила понад 112 тисяч військових у війні з Україною за даними, розсекреченими Трампом.
  • Президент США також надав інформацію про українські втрати, розкривши шокуючі цифри загиблих та поранених на фоні російської агресії.

Трамп оголосив втрати армії РФ у війні проти України

Про це він написав на Truth Social.

Не вказуючи джерела даних, Трамп оголосив, що тільки за місяць "у безглуздій війні з Україною загинули майже 20 тисяч російських солдатів".

З початку року Росія втратила 112 500 солдатів. Це дуже багато непотрібних СМЕРТЕЙ!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп не уточнив, чи йдеться про втрати тільки загиблими, а чи з урахуванням поранених.

Також президент США поділився своїми даними про українські втрати, які з початку року становлять "приблизно 8000 солдатів, причому це число не охоплює зниклих безвісти".

Пост Трампа

Україна також втратила цивільних, але в меншій кількості, коли російські ракети ударили по Києву та інших українських містах. Ця війна не повинна була відбутися — це війна Байдена, а не "Трампа". Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити!

Зазначимо, що це перший випадок, коли Дональд Трамп публічно ділиться даними про російські та українські втрати у війні. До цього він лише згадував, що Росія та Україна втрачають близько 5000 військових кожного дня.

У липні розвідка Великої Британії оцінювала, що Росія могла втратити приблизно 236 тисяч військових загиблими і пораненими у російсько-українській війні лише за 2025 рік.

На початку червня британська розвідка зазначила, що від початку російсько-української війни у лютому 2022 року Росія втратила близько 1 млн військових загиблими та пораненими.

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