Трамп рассекретил потери РФ в войне против Украины в течение 2025 года
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп рассекретил потери РФ в войне против Украины в течение 2025 года

Трамп
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Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что Россия с начала года потеряла более 112 тысяч военных в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Согласно разглашенным данным Трампа, Россия потеряла более 112 тысяч военных с начала 2025 года в войне против Украины.
  • Трамп также раскрыл информацию об украинских потерях в ходе российской агрессии.

Трамп объявил потери армии РФ в войне против Украины

Об этом он написал на Truth Social.

Не указывая источники данных, Трамп объявил, что только за месяц "в бессмысленной войне с Украиной погибли почти 20 тысяч российских солдат".

С начала года Россия потеряла 112,5 тысяч солдат. Это очень много ненужных смертей!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп не уточнил, идет ли речь о потерях только погибшими, а с учетом раненых.

Также президент США поделился своими данными об украинских потерях, которые с начала года составляют "примерно 8000 солдат, причем это число не охватывает пропавших без вести".

Пост Трампа

Украина также потеряла гражданские, но в меньшем количестве, когда российские ракеты ударили по Киеву и другим украинским городам. Эта война не должна была произойти — это война Байдена, а не "Трампа". Я здесь только для того, чтобы попытаться остановить ее!

Отметим, что это первый случай, когда Дональд Трамп публично делится данными о российских и украинских потерях в войне.

В июле разведка Великобритании оценивала, что Россия могла потерять около 236 тысяч военных погибшими и ранеными в российско-украинской войне только за 2025 год.

В начале июня британская разведка отметила, что с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года Россия потеряла около 1 млн. военных погибшими и ранеными.

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