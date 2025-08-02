"Амбітна мета". США та НАТО проводять таємні переговори щодо України

Як вдалося дізнатися Reuters, Сполучені Штати і НАТО непублічно обговорюють новий підхід щодо надання Україні військової допомоги. Що важливо розуміти, він буде полягати в оплаті американської зброї коштами європейських членів Альянсу.

Переговори США і НАТО щодо України — що відомо

Як стверджують одразу 3 інсайдери, члени Альянсу, США та Україна активно працюють над створенням нового механізму.

Його головна мета — постачання Києву зброї з переліку пріоритетних потреб ЗСУ, відомого під абревіатурою PURL.

Згідно з новим планом, Україна самостійно обиратиме пріоритетні види зброї, необхідні їй, у траншах приблизно по 500 мільйонів доларів, а союзники по НАТО, координовані генеральним секретарем Марком Рютте, будуть оцінювати вибір.

Лише після цього буде визначатися, хто оплатить нові поставки.

На переконання союзників Києва, такий підхід дасть можливість надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.

Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося в цьому напрямку. Ми підтримуємо цю амбіцію. Нам потрібен такий обсяг, — заявив журналістам один з інсайдерів. Поширити

Новий підхід дасть можливість де-факто обійти тривалі процедури продажу зброї США для поповнення власних запасів.