Влада Австрії неочікувано заговорила про вступ до НАТО

Очільниця австрійської дипломатії Беате Майнль-Райзінгер офіційно підтвердила, що відкрита до публічної дискусії на тему потенційної відмови країни від нейтралітету і можливого вступу до НАТО.

Австрія може стати членом НАТО

Як зазначає Беате Майнль-Райзінгер, вона врешті дійшла висновку, що нейтралітет нікого захистити не може.

Особливо її країну лякає Росія, яка вдається до дедалі агресивніших дій.

Саме тому офіційна Вена дедалі частіше замислюється про інвестиції у власну обороноздатність, а також у партнерства.

Я принципово дуже відкрита до публічних дебатів про майбутнє австрійської політики безпеки і оборони. Хоча наразі в парламенті і серед населення немає більшості за членство в НАТО, такі дебати можуть бути дуже плідними, — наголосила глава МЗС Австрії. Поширити

За словами дипломатки, її країна не може ігнорувати той факт, що світ дійсно змінився.

Беате Майнль-Райзінгер переконана, що в особі ЄС Австрія вже має союзника, який захистить її у надзвичайній ситуації.