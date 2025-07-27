Влада Австрії неочікувано заговорила про вступ до НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації

Влада Австрії неочікувано заговорила про вступ до НАТО

Австрія може стати членом НАТО
Джерело:  Welt

Очільниця австрійської дипломатії Беате Майнль-Райзінгер офіційно підтвердила, що відкрита до публічної дискусії на тему потенційної відмови країни від нейтралітету і можливого вступу до НАТО.

Головні тези:

  • Публічні дебати про членство в НАТО в Австрії можуть відкрити нові можливості для зміцнення безпеки країни.
  • Дипломатка закликає свій народ не ігнорувати той факт, що світ уже змінився.

Австрія може стати членом НАТО

Як зазначає Беате Майнль-Райзінгер, вона врешті дійшла висновку, що нейтралітет нікого захистити не може.

Особливо її країну лякає Росія, яка вдається до дедалі агресивніших дій.

Саме тому офіційна Вена дедалі частіше замислюється про інвестиції у власну обороноздатність, а також у партнерства.

Я принципово дуже відкрита до публічних дебатів про майбутнє австрійської політики безпеки і оборони. Хоча наразі в парламенті і серед населення немає більшості за членство в НАТО, такі дебати можуть бути дуже плідними, — наголосила глава МЗС Австрії.

За словами дипломатки, її країна не може ігнорувати той факт, що світ дійсно змінився.

Беате Майнль-Райзінгер переконана, що в особі ЄС Австрія вже має союзника, який захистить її у надзвичайній ситуації.

Водночас ми робимо значний внесок у європейську безпеку. Ми відправляємо солдатів до численних миротворчих місій ЄС і робимо все можливе, щоб підтримати спільну європейську політику безпеки і оборони у фінансовому, військовому і політичному плані, — зазначила глава МЗС Австрії.

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