Влада Австрії неочікувано заговорила про вступ до НАТО

Очільниця австрійської дипломатії Беате Майнль-Райзінгер офіційно підтвердила, що відкрита до публічної дискусії на тему потенційної відмови країни від нейтралітету і можливого вступу до НАТО.
Головні тези:
- Публічні дебати про членство в НАТО в Австрії можуть відкрити нові можливості для зміцнення безпеки країни.
- Дипломатка закликає свій народ не ігнорувати той факт, що світ уже змінився.
Австрія може стати членом НАТО
Як зазначає Беате Майнль-Райзінгер, вона врешті дійшла висновку, що нейтралітет нікого захистити не може.
Особливо її країну лякає Росія, яка вдається до дедалі агресивніших дій.
Саме тому офіційна Вена дедалі частіше замислюється про інвестиції у власну обороноздатність, а також у партнерства.
За словами дипломатки, її країна не може ігнорувати той факт, що світ дійсно змінився.
Беате Майнль-Райзінгер переконана, що в особі ЄС Австрія вже має союзника, який захистить її у надзвичайній ситуації.
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