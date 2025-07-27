Власти Австрии неожиданно заговорили о вступлении в НАТО

Глава австрийской дипломатии Беате Майнль-Райзингер официально подтвердила, что открыта к публичной дискуссии на тему потенциального отказа страны от нейтралитета и возможного вступления в НАТО.
Главные тезисы
- Публичные дебаты о членстве в НАТО в Австрии могут открыть новые возможности для укрепления безопасности страны.
- Дипломатка призывает свой народ не игнорировать тот факт, что мир изменился.
Австрия может стать членом НАТО
Как отмечает Беат Майнль-Райзингер, она наконец пришла к выводу, что нейтралитет никого защитить не может.
Особенно ее страну пугает Россия, предпринимающая все более агрессивные действия.
Именно поэтому официальная Вена все чаще задумывается об инвестициях в собственную обороноспособность, а также в партнерство.
По словам дипломатки, ее страна не может игнорировать тот факт, что мир действительно изменился.
Беат Майнль-Райзингер убеждена, что в лице ЕС Австрия уже имеет союзника, который защитит ее в чрезвычайной ситуации.
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