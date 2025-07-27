Власти Австрии неожиданно заговорили о вступлении в НАТО

Глава австрийской дипломатии Беате Майнль-Райзингер официально подтвердила, что открыта к публичной дискуссии на тему потенциального отказа страны от нейтралитета и возможного вступления в НАТО.

Австрия может стать членом НАТО

Как отмечает Беат Майнль-Райзингер, она наконец пришла к выводу, что нейтралитет никого защитить не может.

Особенно ее страну пугает Россия, предпринимающая все более агрессивные действия.

Именно поэтому официальная Вена все чаще задумывается об инвестициях в собственную обороноспособность, а также в партнерство.

Я принципиально открыта для публичных дебатов о будущем австрийской политики безопасности и обороны. Хотя в парламенте и среди населения нет большинства за членство в НАТО, такие дебаты могут быть очень плодотворными, — подчеркнула глава МИД Австрии. Поделиться

По словам дипломатки, ее страна не может игнорировать тот факт, что мир действительно изменился.

Беат Майнль-Райзингер убеждена, что в лице ЕС Австрия уже имеет союзника, который защитит ее в чрезвычайной ситуации.