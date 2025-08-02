"Амбициозная цель". США и НАТО проводят тайные переговоры об Украине

Как удалось узнать Reuters, Соединенные Штаты и НАТО непублично обсуждают новый подход по оказанию Украине военной помощи. Что важно понимать, он будет заключаться в оплате американского оружия средствами европейских членов Альянса.
Главные тезисы
- Союзники Киева хотят, чтобы ВСУ как можно скорее получали американское оружие.
- Отдельные детали нового механизма все еще обсуждаются.
Переговоры США и НАТО по Украине — что известно
Как утверждают сразу 3 инсайдера, члены Альянса, США и Украина активно работают над созданием нового механизма.
Его главная цель — поставка Киеву оружия из перечня приоритетных потребностей ВСУ, известного под аббревиатурой PURL.
Согласно новому плану, Украина будет самостоятельно выбирать приоритетные виды оружия, необходимые ей, в траншах примерно по 500 миллионов долларов.
Только после этого будет определяться, кто оплатит новые поставки.
По убеждению союзников Киева, такой подход позволит предоставить Украине оружие на сумму 10 миллиардов долларов.
Новый подход позволит де-факто обойти длительные процедуры продажи оружия США для пополнения собственных запасов.
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