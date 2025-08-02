"Амбициозная цель". США и НАТО проводят тайные переговоры об Украине
Категория
Политика
Дата публикации

"Амбициозная цель". США и НАТО проводят тайные переговоры об Украине

Трамп
Читати українською
Источник:  Reuters

Как удалось узнать Reuters, Соединенные Штаты и НАТО непублично обсуждают новый подход по оказанию Украине военной помощи. Что важно понимать, он будет заключаться в оплате американского оружия средствами европейских членов Альянса.

Главные тезисы

  • Союзники Киева хотят, чтобы ВСУ как можно скорее получали американское оружие.
  • Отдельные детали нового механизма все еще обсуждаются.

Переговоры США и НАТО по Украине — что известно

Как утверждают сразу 3 инсайдера, члены Альянса, США и Украина активно работают над созданием нового механизма.

Его главная цель — поставка Киеву оружия из перечня приоритетных потребностей ВСУ, известного под аббревиатурой PURL.

Согласно новому плану, Украина будет самостоятельно выбирать приоритетные виды оружия, необходимые ей, в траншах примерно по 500 миллионов долларов.

Только после этого будет определяться, кто оплатит новые поставки.

По убеждению союзников Киева, такой подход позволит предоставить Украине оружие на сумму 10 миллиардов долларов.

Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Сейчас мы двигаемся в этом направлении. Мы поддерживаем эту амбицию. Нам нужен такой объем, — заявил журналистам один из инсайдеров.

Новый подход позволит де-факто обойти длительные процедуры продажи оружия США для пополнения собственных запасов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов раскрыл Келлогу план России для войны против НАТО
ГУР
Буданов
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Ударит сильно". Генсек НАТО обратился к союзникам Путина
Генсек НАТО пригрозил приспешникам Путина
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Австрии неожиданно заговорили о вступлении в НАТО
Австрия может стать членом НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?